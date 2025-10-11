Guatemala recibe primer vuelo desde EE.UU. con migrantes de tercer país

CIUDAD DE GUATEMALA, 10 oct (Reuters) - El Instituto Guatemalteco de Migración informó el viernes que había recibido un primer vuelo procedente de Estados Unidos con migrantes extranjeros retornados desde ese país, así como ciudadanos guatemaltecos.

El vuelo transportaba a tres hondureños y 56 guatemaltecos, indicó la entidad. Añadió que los hondureños fueron llevados a un centro migratorio para posteriormente ser trasladados a Honduras.

Reuters informó en diciembre que el gobierno de Guatemala estaba dispuesto a recibir a ciudadanos de otras naciones centroamericanas deportados desde Estados Unidos, mientras el país busca fortalecer su relación con la administración Trump. (Reportaje de Sofía Menchu; Edición de Sarah Morland)