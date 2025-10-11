LA NACION

Guatemala recibe primer vuelo desde EE.UU. con migrantes de tercer país

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guatemala recibe primer vuelo desde EE.UU. con migrantes de tercer país
Guatemala recibe primer vuelo desde EE.UU. con migrantes de tercer país

CIUDAD DE GUATEMALA, 10 oct (Reuters) - El Instituto Guatemalteco de Migración informó el viernes que había recibido un primer vuelo procedente de Estados Unidos con migrantes extranjeros retornados desde ese país, así como ciudadanos guatemaltecos.

El vuelo transportaba a tres hondureños y 56 guatemaltecos, indicó la entidad. Añadió que los hondureños fueron llevados a un centro migratorio para posteriormente ser trasladados a Honduras.

Reuters informó en diciembre que el gobierno de Guatemala estaba dispuesto a recibir a ciudadanos de otras naciones centroamericanas deportados desde Estados Unidos, mientras el país busca fortalecer su relación con la administración Trump. (Reportaje de Sofía Menchu; Edición de Sarah Morland)

LA NACION
Más leídas
  1. Se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos
    1

    El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos

  2. El mensaje del CEO de OpenAI sobre su proyecto billonario en la Argentina
    2

    Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”

  3. El conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
    3

    “Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000

  4. Javier Milei pidió una reforma laboral para dejar atrás la "nefasta industria del juicio"
    4

    Javier Milei propuso una reforma laboral, apeló a un tono moderado e hizo un guiño a posibles aliados

Cargando banners ...