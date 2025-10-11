Guatemala recibe un primer vuelo de EEUU con deportados de otro país
Guatemala recibió este viernes un primer grupo de nacionales de otro país deportados por Estados Uni
- 1 minuto de lectura'
Guatemala recibió este viernes un primer grupo de nacionales de otro país deportados por Estados Unidos, indicaron las autoridades, que cumplen con una promesa realizada en febrero al secretario de Estado Marco Rubio.
En un comunicado, el Instituto Guatemalteco de Migración dijo que "atendió la recepción de 3 personas hondureñas y 56 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos".
"En el caso de las personas hondureñas fueron llevadas al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros –CAMIEX– para posteriormente ser trasladadas a Honduras", añadió el texto.
En febrero, al recibir a Marco Rubio, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció un acuerdo para incrementar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, "tanto de retornados connacionales como de extranjeros".
El año pasado, bajo la administración del demócrata Joe Biden, Guatemala recibió 508 vuelos desde Estados Unidos en los que fueron deportadas 61.680 personas, entre hombres, mujeres y niños, un récord.
En 2023 Estados Unidos deportó a 55.302 guatemaltecos.
bur-ami-avl/sag
Otras noticias de Guatemala
- 1
“Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
- 2
Argentina consiguió un triunfo experimental sobre Venezuela: Scaloni probó jugadores para el Mundial
- 3
Quién era Federico Dorcazberro, el músico y modelo argentino asesinado en México
- 4
Decisión clave: Chile le restituyó un estatus sanitario a la Patagonia y retomará importaciones de productos cárnicos