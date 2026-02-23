Guatemala refuerza con el ejército su frontera con México tras muerte de "El Mencho"

Guatemala reforzó este domingo su frontera con México, después de que el ejército de ese país matara al poderoso capo del narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera, en un operativo que provocó una ola de violencia en varios estados mexicanos.

"El Mencho", de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.

Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco "incrementó las operaciones" de vigilancia y los patrullajes "en sectores estratégicos" de la frontera con México.

Además, "se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación" con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la "cooperación" bilateral en materia de seguridad, añade la nota.

El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para "mantener un ambiente de paz y seguridad".

"Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca", indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.

En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen "en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos".