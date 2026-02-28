Guatemala se declara en alerta por actividad explosiva de dos volcanes

Las autoridades de Guatemala alertaron este sábado a la población sobre el peligro de la "actividad explosiva" de los volcanes de Fuego y Santiaguito, que están entre los colosos más activos del país.

Ante la actividad volcánica, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del departamento de Sacatepéquez declaró desde el jueves alerta naranja, que "activa planes de respuesta" y da paso a un "monitoreo intensificado". Le sigue la alerta roja.

El volcán de Fuego es considerado el más activo de Centroamérica, con una altura de 3.763 metros y situado a 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala, y el Santiaguito, de 2.500 metros, se encuentra en el departamento de Quezaltenango, a 206 kilómetros al oeste de la capital. Ambos han expulsado ceniza.

En cuanto al coloso de Fuego, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) recomendó en un informe "considerar dispersión de ceniza" en un radio de 15 a 40 kilómetros, hacia el este y noreste, en alturas de entre 4.300 y 4.800 metros sobre el nivel del mar.

La actividad de este volcán, según el INSIVUMEH, presenta "explosiones recurrentes entre débiles, moderadas y fuertes con rangos de ocho a 12 horas".

El 3 de junio de 2018, el volcán de Fuego provocó una avalancha de material ardiente que arrasó con el pueblo de San Miguel Los Lotes, con un saldo de 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos.

En cuanto al volcán Santiaguito, su cráter "continúa con extrusión de lava, generando avalanchas constantes de flujos piroclásticos de corto alcance", principalmente en los flancos suroeste, este y noreste, detalló el informe.

La erupción más grande del Santiaguito ocurrió en 1929, cuando mató a unas 2.500 personas.

El INSIVUMEH alertó a las agencias de turismo sobre "los peligros" que representan el ascenso y la permanencia en áreas adyacentes a los volcanes.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre los riesgos directos que la expulsión de ceniza representa para cultivos, animales y fuentes de agua.