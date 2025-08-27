LA NACION

Guatemala: Se reduce a 41 guatemaltecos en Alligator Alcatraz

En julio eran 249

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guatemala: Se reduce a 41 guatemaltecos en Alligator Alcatraz
Guatemala: Se reduce a 41 guatemaltecos en Alligator Alcatraz

Lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores tras una nueva visita consular realizada por el Consulado General de Guatemala en Miami.

Se trata de la tercera visita al lugar.

Inicialmente en el centro había 249 guatemaltecos y 151 la semana pasada.

La cónsul general entrevistó en esta tercera visita a 23 de los 41 guatemaltecos con el objetivo de verificar sus condiciones y brindar orientación consular.

La edad media de los detenidos entrevistados es de 29 años y se dedican a la construcción y a la jardinería.

Los migrantes que ya no se encuentran en Alligator Alcatraz fueron trasladados a otros centros de detención en Estados Unidos para su eventual retorno a Guatemala. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    1

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

  2. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    2

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

  3. Un edificio de correo neogótico renació como hotel boutique con una reconversión histórica
    3

    Un edificio de correo neogótico renació como hotel boutique a partir de una reconversión histórica

  4. El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei: sospechan que fueron eliminados
    4

    Presuntas coimas | El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei y sospechan que fueron eliminados

Cargando banners ...