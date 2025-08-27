Guatemala: Se reduce a 41 guatemaltecos en Alligator Alcatraz

Lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores tras una nueva visita consular realizada por el Consulado General de Guatemala en Miami.

Se trata de la tercera visita al lugar.

Inicialmente en el centro había 249 guatemaltecos y 151 la semana pasada.

La cónsul general entrevistó en esta tercera visita a 23 de los 41 guatemaltecos con el objetivo de verificar sus condiciones y brindar orientación consular.

La edad media de los detenidos entrevistados es de 29 años y se dedican a la construcción y a la jardinería.

Los migrantes que ya no se encuentran en Alligator Alcatraz fueron trasladados a otros centros de detención en Estados Unidos para su eventual retorno a Guatemala. (ANSA).