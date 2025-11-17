Guatemala.- Una delegación de Guatemala visita la provincia de Cáceres para conocer el trabajo de gestión de agua y residuos.

CÁCERES, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

Una delegación de la Mancomunidad de Municipios Mancuerna, en la cuenca del río Naranjo, en el occidente de Guatemala, ha iniciado una visita de trabajo por la provincia de Cáceres, de la mano de la Diputación de Cáceres y su Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres (MásMedio), con el objetivo de conocer métodos de gestión del servicio integral del agua.

"Queremos conocer cómo hacen aquí el tratamiento de las aguas residuales, el abastecimiento y tratamiento de agua potable, la recogida y gestión de los residuos, para, posteriormente, llevar estos conocimientos a nuestros municipios en la cuenca y en la mancomunidad", ha explicado Wilson Castañeda, uno de los representantes de la delegación que ha sido recibida este lunes por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el vicepresidente y el gerente de MásMedio, Javier Prieto y Gustavo Pérez.

Durante quince días, la delegación guatemalteca, en la que se encuentran "técnicos que trabajan en la gestión de aguas y abastecimiento, así como en el manejo de desechos sólidos o residuos", visitará distintas Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), como la de Malpartida de Plasencia, Sierra de San Pedro o Valle del Ambroz.

También conocerán varias Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), como la de Membrío, Sierra de San Pedro, o Malpartida de Plasencia, así como la Presa del Valle del Ambroz, la de Membrío, el servicio de Residuos Sólidos Urbanos y el Punto Limpio de Hervás, el Laboratorio de Aguas en Malpartida de Cáceres, el Ecoparque de Cáceres o las instalaciones del Canal de Isabel II de Cáceres.

Además, participarán en distintas sesiones técnicas en torno al contexto técnico-jurídico del Consorcio MásMedio y de la Mancomunidad de Mancuerna o las jornadas "Gestión de Residuos y Economía Circular. El modelo consorciado para el ámbito rural", organizadas por MásMedio, y que tendrán lugar el Miércoles 26 de noviembre en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

"La idea es que, tras estos contactos, podamos implementar estos sistemas en Guatemala, salvando las diferencias sociales, culturales y económicas que puedan existir", ha reiterado Castañeda.

Esta colaboración llega tras una reunión previa que el presidente de la diputación mantuvo, en noviembre del pasado año, en Cáceres, con alcaldes y representantes de los nueve municipios de la mancomunidad guatemalteca.

En aquel momento se acordó la cooperación para llevar a cabo un análisis y diagnóstico de la situación de los municipios de Mancuerna en cuanto a servicios básicos, como la recogida de basura, de residuos sólidos o el tratamiento de aguas residuales, entre otros.