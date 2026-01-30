Guatemala: Ventajoso acuerdo comercial con EEUU

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo (foto), anunció el pacto, y señaló que amplía el acceso preferencial para productos agrícolas, manufacturados y textiles.

En 2023, reporta Infobae, Estados Unidos absorbió el 30.3% de las exportaciones guatemaltecas, equivalente a aproximadamente 4.300 millones de dólares. Arévalo calificó el entendimiento como "un marco de cooperación y certidumbre" que fortalece el papel de Guatemala como socio estratégico regional.

La ministra de Economía, Gabriela García, quien lideró las negociaciones con el apoyo de la Cancillería guatemalteca y el sector privado, explicó que el pacto no sustituye al DR-Cafta, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y cinco naciones centroamericanas más República Dominicana, sino que lo complementa, fortaleciendo la cooperación bilateral y creando nuevas oportunidades de inversión, empleo y crecimiento económico. (ANSA).