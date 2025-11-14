Guatemalteca Castillo Hermanos adquiere estadounidense Harvest Hill Beverage por US$1.400 millones

(Reenvía para ajustar palabra en titular, texto sin cambios)

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre - La empresa guatemalteca Castillo Hermanos adquirió a la estadounidense Harvest Hill Beverage, fabricante de bebidas emblemáticas en Estados Unidos como Juicy Juice o SunnyD, por US$1.400 millones, informó el viernes el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau en su cuenta de X.

"Espero ver muchos más éxitos de este tipo tras el anuncio de ayer (jueves) de un marco para un acuerdo comercial recíproco entre Estados Unidos y Guatemala", dijo Landau, quien agregó que Harvest Hill tiene seis plantas en Estados Unidos.

Fundada en 1886, Castillo Hermanos es una gran empresa familiar con sede en Guatemala. Fabrica productos alimenticios y bebidas, como la marca de cerveza Famosa, y posee varios otros activos en toda Centroamérica. (Reporte de Diego Oré)