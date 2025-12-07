Guehi lleva al Crystal Palace al cuarto lugar en la Liga Premier con un gol tardío

Georginio Rutter anotó su primer gol de la temporada de la Liga Premier en el tiempo de descuento y Brighton rescató un empate el domingo 1-1 en casa contra West Ham para mantenerse en la lucha por los puestos europeos.

Rutter encontró un hueco entre los defensores del West Ham para empatar con un disparo a corta distancia en el primer minuto del tiempo añadido en la segunda mitad. El gol fue confirmado tras una revisión de video por una posible mano del jugador en la jugada previa.

Jarrod Bowen había adelantado a los visitantes con un disparo angulado a los 73.

Fue el segundo partido consecutivo de liga sin victoria para Brighton, que se encuentra en el séptimo lugar con 23 puntos en 15 partidos.

West Ham, que no ha conseguido victoria en sus últimos cuatro juegos de liga, se mantuvo en el puesto 18 y dentro de la zona de descenso.

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió el sábado después de que Aston Villa sorprendiera al Arsenal al anotar en el tiempo descuento para ganar 2-1 y reduciendo la ventaja de los Gunners a solo dos puntos después de que el Manchester City venciera 3-0 al Sunderland.

Villa estaba un punto más atrás en el tercer lugar. El Liverpool tropezó nuevamente en la defensa de su título y dejó escapar puntos ante Leeds.

