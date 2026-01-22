Guerra comercial entre Ecuador y Colombia escala con aranceles recíprocos y nuevas medidas

El gobierno de Colombia respondió el jueves a las medidas arancelarias de Ecuador con gravámenes similares y escaló una crisis comercial con medidas que afectan además a la cooperación energética y el transporte de crudo.

La guerra arancelaria comenzó el miércoles por decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien desde Davos anunció la imposición de un 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano respondió el jueves que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida "a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral" de Noboa.

El arancel ecuatoriano entrará en vigor en febrero y la respuesta colombiana será "proporcional, transitoria y revisable", indicó la cartera.

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional", añadió.

De su lado, el ministerio de Minas y Energía expidió una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países "como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética" de Colombia, indicó sin mencionar directamente los aranceles.

Según la cartera, la decisión se fundamenta en análisis técnicos que "evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico" colombiano en momentos de "variabilidad climática".

Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 y en 2025 a prolongados cortes de electricidad, en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica.

Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador, con 17 millones de habitantes y que tiene hoy un déficit de 1.000 Mw.

"Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía", había anticipado el presidente Gustavo Petro el miércoles, en referencia a la peor sequía que atravesó su vecino en 60 años.

"Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional", indicó el ministerio.

- Tarifas al crudo -

Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia.

Tras la decisión de Colombia sobre la suspensión energética, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de petróleo de ese país por uno de sus oleoductos.

"La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad", informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un escueto mensaje en X.

Ecuador prioriza su "seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética", añadió.

Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd).

Para transportar el crudo extraído en la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.

Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia.