Guerra con Irán amenaza con afectar de forma prolongada a los mercados energéticos mundiales

Por Timour Azhari y Marwa Rashad

7 mar (Reuters) - La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría dejar a los consumidores y las empresas de todo el mundo enfrentándose a semanas o meses de precios más altos del combustible, incluso si el conflicto termina rápidamente.

La razón es que los proveedores se enfrentan a instalaciones dañadas, logística interrumpida y riesgos elevados para el transporte marítimo.

Esta perspectiva supone una amenaza económica mundial y una vulnerabilidad política para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones de mitad de mandato, ya que los votantes son sensibles a las facturas de energía y se muestran desfavorables a las implicaciones extranjeras.

"El mercado está pasando de valorar el riesgo geopolítico puro a lidiar con interrupciones operativas tangibles, ya que los cierres de refinerías y las restricciones a la exportación comienzan a afectar al procesamiento del crudo y a los flujos de suministro regionales", afirmaron los analistas de JP Morgan en una nota de investigación el viernes.

El conflicto ya ha provocado la suspensión de alrededor de una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural, ya que Teherán ataca a los barcos en el vital estrecho de Ormuz, entre sus costas y Omán, y ataca las infraestructuras energéticas de toda la región.

Los precios mundiales del petróleo han subido más de un 25% desde el inicio de la guerra, lo que ha provocado un aumento de los precios del combustible para los consumidores de todo el mundo.

El cierre casi total del estrecho significa que los gigantes productores de petróleo de la región —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait— han tenido que suspender los envíos de hasta 140 millones de barriles de petróleo —equivalentes a aproximadamente 1,4 días de demanda mundial— a las refinerías de todo el mundo.

Como resultado, las instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas en el Golfo de Oriente Medio se están llenando rápidamente, lo que obliga a los yacimientos petrolíferos de Irak y Kuwait a reducir la producción de petróleo, y es probable que los Emiratos Árabes Unidos sean los siguientes en hacerlo, según analistas, comerciantes y fuentes.

"En algún momento, pronto, todos cerrarán si no llegan los buques", afirmó una fuente de una empresa petrolera estatal de la región, que pidió no ser identificada.

Los yacimientos petrolíferos que se han visto obligados a cerrar en todo Oriente Medio como consecuencia de las interrupciones en el transporte marítimo podrían tardar un tiempo en volver a la normalidad, según Amir Zaman, jefe del equipo comercial para América de Rystad Energy.

"El conflicto podría terminar, pero podrían pasar días, semanas o meses, dependiendo del tipo de yacimiento, la antigüedad del mismo y el tipo de cierre que hayan tenido que hacer antes de que la producción pueda volver a ser lo que era", afirmó.

Mientras tanto, las fuerzas iraníes están atacando las infraestructuras energéticas de la región, incluidas refinerías y terminales, lo que las obliga a cerrar también, y algunas de ellas han sufrido graves daños por los ataques y necesitan reparaciones.

Qatar declaró el miércoles fuerza mayor en sus enormes volúmenes de exportación de gas tras los ataques con drones iraníes y podría tardar al menos un mes en volver a los niveles normales de producción, según informaron fuentes a Reuters. Qatar suministra el 20% del GNL mundial.

Por su parte, la gigantesca refinería y terminal de exportación de crudo de Saudi Aramco en Ras Tanura también ha cerrado debido a los ataques, sin que se conozcan detalles sobre los daños.

La Casa Blanca ha justificado el ataque a Irán alegando que el país representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, aunque no ha proporcionado detalles. Trump también ha dicho que le preocupan los esfuerzos de Irán por obtener un arma nuclear.

