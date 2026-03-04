Guerra de Irán viola Carta de Naciones Unidas y ataque a escuela es impactante: investigación de ONU

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 4 mar (Reuters) -

Una investigación independiente de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en Irán condenó el miércoles los ataques de Israel y Estados Unidos, así como los ataques de represalia de Teherán en toda la región, afirmando que violan la Carta de las Naciones Unidas

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado

"Estos ataques, a los que siguieron los ataques de represalia de Irán en toda la región, son contrarios a la Carta de las Naciones Unidas", afirmó en un comunicado la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán del organismo. También expresó su profunda consternación por el ataque que alcanzó el sábado —primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel— la escuela femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, en el sur de Irán. La mayoría de las víctimas parecen haber sido niñas de entre 7 y 12 años, según la declaración

La investigación de la ONU afirmó que la población iraní se encuentra ahora atrapada entre una campaña militar a gran escala que puede prolongarse durante semanas y un Gobierno en Teherán con un largo historial de abusos contra los derechos humanos

Decenas de miles de personas fueron detenidas y se enfrentan a torturas y a la pena de muerte, según la investigación de la ONU, tras una brutal represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025, en respuesta a la crisis económica del país

Afirmó que los manifestantes actualmente detenidos en prisiones podrían correr peligro si se producen ataques estadounidenses o israelíes. Una pareja británica encarcelada en Irán describió el martes las explosiones que sacudieron la prisión de Evin, donde se encuentran recluidos, y los daños sufridos por su ala a medida que se intensifica el conflicto

La declaración afirma que la muerte de decenas de funcionarios iraníes —entre los que se encuentra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei— en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel no es un medio aceptable para hacer justicia según el derecho internacional

(Editado en español por Carlos Serrano)