Guerra de ucrania acumula 354.000 víctimas y podría prolongarse más allá de 2023, documentos eeuu

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 12 abr (Reuters) - Hasta 354.000 soldados rusos y ucranianos han muerto o resultado heridos en la guerra de Ucrania, que se está convirtiendo en un conflicto prolongado que puede durar mucho más allá de 2023, según un conjunto de documentos supuestamente provinientes de los servicios de inteligencia estadounidenses publicados en internet.

De ser auténticos, los documentos, que parecen evaluaciones secretas de Estados Unidos sobre la guerra, así como cierto espionaje estadounidense frente aliados de Rusia, ofrecen una perspectiva poco común de la visión de Washington sobre uno de los conflictos más mortíferos de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente los documentos y algunos países, entre ellos Rusia y Ucrania, han cuestionado su veracidad, mientras que funcionarios estadounidenses afirman que algunos de los archivos parecen haber sido alterados.

Una evaluación del 23 de febrero de 2023, titulada "Battle for the el Dombás Region Likely Heading for a Stalemate Throughout 2023", dice que es poco probable que Rusia pueda tomar esa parte del este de Ucrania.

"La campaña de desgaste de Rusia en la región de el Dombás se dirige probablemente hacia un punto muerto, frustrando el objetivo de Moscú de capturar toda la región en 2023", dice la evaluación sobre un mapa clasificado de las posiciones rusas.

"Estas tácticas han disminuido el ejército ruso y los arsenales de municiones a un nivel que, salvo una recuperación imprevista, puede agotar las unidades rusas y frustrar los objetivos de guerra de Moscú, dando lugar a una guerra prolongada más allá de 2023".

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios. Moscú ha dicho que no sabe si los documentos son reales y que pueden ser un intento de sembrar la discordia.

Según una evaluación cotejada por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Rusia ha sufrido entre 189.500 y 223.000 pérdidas en total, de las cuales entre 35.500 y 43.000 han muerto en combate y entre 154.000 y 180.000 han resultado heridas.

Ucrania ha sufrido 124.500-131.000 pérdidas totales, incluidos 15.500-17.500 muertos en combate y 109.000-113.500 heridos en combate, según el documento titulado "Russia/Ukraine - Assessed Combat Sustainability and Attrition"

Las cifras son unas 10 veces superiores a la cantidad de bajas publicadas por Moscú o Kiev. Ninguna de las partes facilita datos puntuales sobre pérdidas militares.

Reuters ha revisado más de 50 de los documentos, etiquetados como "secretos" y "ultrasecretos", que aparecieron por primera vez en las redes sociales en marzo y que supuestamente revelan detalles de las vulnerabilidades militares ucranianas e información sobre aliados como Israel, Corea del Sur y Turquía. (Reporte de Guy Faulconbridge; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

