Guerra en Sudán: enfrentamientos en Kordofán dejan 51 muertos en 24 horas

Cincuenta y una personas murieron a causa de enfrentamientos en las últimas 24 horas en Kordofán, una región estratégica de Sudán epicentro de los combates entre el ejército regular y las fuerzas paramilitares, informaron a AFP fuentes médicas.

El ejército sudanés afirmó el jueves haber retomado de manos de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) la ciudad de Bara.

Desde hace meses, el ejército se esfuerza por repeler las ofensivas de las FAR en el eje que conecta la capital, que mantiene bajo su control, con la región de Darfur, en el oeste, que está en manos de los paramilitares.

La localidad de Dilling, en el estado de Kordofán del Sur, fue blanco el jueves durante toda la jornada de disparos de artillería y ataques con drones, indicaron fuentes sobre el terreno.

Contactada por la AFP, una fuente médica del hospital local indicó bajo condición de anonimato que 28 personas habían muerto y 60 habían resultado heridas, "entre ellas niños y mujeres". El miércoles se reportaron cinco muertos.

Entretanto, un ataque con dron causó 18 muertos y 25 heridos en Al-Mojlad, una ciudad controlada por las FAR cerca de la frontera con Sudán del Sur, según un médico del hospital de la ciudad, que atribuyó el ataque al ejército regular.

La AFP no pudo verificar de manera independiente estos balances.

La guerra que asola a Sudán desde abril de 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, provocando lo que la ONU califica como "la peor crisis humanitaria del mundo".