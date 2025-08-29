Guerra en Ucrania "podría durar todavía muchos meses", advierte Merz

La guerra en Ucrania "podría durar todavía muchos meses", pero los aliados de Kiev "están preparados" a mantener su ayuda, advirtió el viernes el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, en el sur de Francia.

"Esta guerra podría durar todavía muchos meses. Estamos preparados para ello", declaró Merz, para quien "mantener esta 'coalición de voluntarios'" es una "prioridad" del eje franco-alemán.

Según el dirigente alemán, la treintena de aliados de Ucrania -principalmente europeos- reunidos bajo esta denominación están "dispuestos, en un amplio consenso, a ayudar a Ucrania de manera muy concreta".

"No abandonaremos a Ucrania", reiteró Merz al término del consejo de ministros franco-alemán en la ciudad portuaria de Toulon.

Los europeos regresaron de una visita a la Casa Blanca afirmando que Vladimir Putin había aceptado, durante una conversación telefónica con Donald Trump, reunirse con el dirigente ucraniano Volodimir Zelenski en las dos próximas semanas.

Pero Merz constató "que no hay visiblemente ninguna voluntad por parte del presidente Putin de reunirse con el presidente Zelenski", ya que el dirigente ruso había "planteado condiciones previas absolutamente inaceptables".

Si el jefe de Estado ruso no se reúne con su homólogo ucraniano de aquí al lunes, como lo solicitó Trump, significará que "el presidente Putin se la habrá jugado" al dirigente estadounidense, estimó Macron.

