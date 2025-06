Guerra entre Israel e Irán entra en su segunda semana sin avances diplomáticos

TEL AVIV, Israel (AP) — Horas de conversaciones destinadas a reducir la escalada del conflicto entre Israel e Irán no lograron avances diplomáticos y la guerra entró en su segunda semana con una nueva ronda de ataques entre los dos adversarios.

Ministros europeos y el jefe de la diplomacia iraní se reunieron durante cuatro horas el viernes en Ginebra, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía considerando la participación militar de Washington y aumentaba la preocupación por posibles ataques contra reactores nucleares.

Funcionarios europeos expresaron su esperanza de que se celebren futuras negociaciones, y el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que estaba abierto a seguir dialogando e hizo hincapié en que Teherán no tenía interés en negociar con la Casa Blanca mientras Israel continúe con sus ataques.

"Irán está dispuesto a considerar la diplomacia si cesa la agresión y el agresor es considerado responsable de los crímenes cometidos", declaró a reporteros.

No se ha fijado una fecha para la próxima ronda de conversaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la operación militar en Irán continuaría “todo el tiempo que sea necesario” para eliminar lo que calificó como la amenaza existencial del programa nuclear iraní y su arsenal de misiles balísticos. El máximo responsable militar israelí reiteró la advertencia y apuntó que el ejército estaba listo “para una campaña prolongada”.

Pero el objetivo de Netanyahu podría estar fuera de su alcance sin la ayuda de Estados Unidos. Se considera que la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo está fuera del alcance de todos, excepto de las bombas “antibúnker” estadounidenses. Trump dijo que demoraría hasta dos semanas la decisión de unirse a la campaña aérea israelí.

La guerra entre Israel e Irán estalló el 13 de junio con ataques aéreos israelíes contra instalaciones nucleares y militares, altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. Al menos 657 personas, incluyendo 263 civiles, han muerto en la República Islámica y más de 2000 resultaron heridas, según un grupo de derechos humanos iraní con sede en Washington.

Irán ha respondido disparando 450 misiles y 1000 drones contra Israel, según estimaciones del ejército israelí. La mayoría han sido derribados por sus defensas antiaéreas de múltiples capas, pero al menos 24 personas han perdido la vida en Israel y cientos más sufrieron lesiones.

El ministro de Defensa de Israel dijo el sábado que la ofensiva mató a un comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán que financió y armó a Hamás en preparación para el ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra de 20 meses en Gaza.

Según Israel, Saeed Izadi era comandante del Cuerpo Palestino de la Fuerza Quds iraní —un brazo de élite de la Guardia que lleva a cabo operaciones militares y de inteligencia fuera del país— y fue asesinado en un apartamento en la ciudad de Qom.

Crece la preocupación sobre peligro de atacar reactores nucleares iraníes

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió en contra de atacar los reactores nucleares de Irán, especialmente su única central nuclear comercial en Bushehr, una ciudad del sur del país.

“Quiero dejarlo absolutamente claro: en caso de un ataque a la central de energía nuclear de Bushehr, un impacto directo provocaría una liberación muy alta de radiactividad al medio ambiente”, dijo Rafael Grossi, jefe de la agencia de control nuclear de la ONU. “Esta es la instalación nuclear de Irán donde las consecuencias podrían ser más graves”.

Israel no ha atacado los reactores nucleares iraníes, sino que ha centrado su campaña en la principal instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz, en talleres de centrifugación cerca de Teherán, en laboratorios en Isfahan y en el reactor de agua pesada de Arak, en el suroeste de la capital. Grossi ha advertido repetidamente que esos lugares no deberían ser objetivos militares.

Aunque en un primer momento reportó que los ataques israelíes del jueves no habían causado daños visibles en el reactor de Arak, el OIEA dijo el viernes que había determinado que “edificios clave en la instalación fueron dañados”, incluida la unidad de destilación.

El reactor no estaba operativo y no contenía material nuclear, por lo que los daños no suponían un riesgo de contaminación, agregó la agencia.

Irán había acordado limitar su enriquecimiento de uranio y permitir el acceso de inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares en el acuerdo que firmó en 2015 con Estados Unidos, Francia, China, Rusia, Reino Unido y Alemania a cambio de un alivio de las sanciones. Pero después de que Trump retirase unilateralmente a Washington del pacto en su primer mandato, Teherán comenzó a enriquecer uranio hasta un 60% —un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%— y a restringir el acceso a sus centros nucleares.

La República Islámica afirma desde hace años que su programa nuclear tiene fines pacíficos, pero es la única nación no poseedora de armas nucleares que enriquece uranio hasta un 60%.

Se cree ampliamente que Israel es el único país de Oriente Medio con un programa de armas nucleares, pero nunca lo ha reconocido. Israel dice que se avecinan “días difíciles” Israel reportó que sus aviones de combate atacaron el viernes docenas de objetivos militares en todo Irán, incluyendo instalaciones de fabricación de misiles, mientras que un misil iraní impactó en la ciudad de Haifa, en el norte, causando al menos 31 heridos y columnas de humo que se elevaron sobre el puerto mediterráneo. La prensa estatal iraní informó de explosiones por ataques israelíes en una zona industrial de Rasht, en la costa del mar Caspio. El ejército israelí había advertido a la población que evacuara las inmediaciones de la Ciudad Industrial de Rasht, al suroeste del centro de la ciudad, pero con el acceso a internet cortado en Irán desde hace más de 48 horas, no estuvo claro cuántas personas vieron el mensaje. El ejército israelí cree que ha destruido la mayoría de los lanzadores de misiles balísticos de la República Islámica, lo que habría contribuido a la disminución constante de sus ataques. Pero varios de las aproximadamente tres docenas de misiles que Israel dijo que disparó Irán el viernes superaron las defensas antiaéreas, lo que activó las sirenas e hizo que cayera metralla en una zona residencial de la ciudad sureña de Beersheba, un objetivo frecuente de la campaña iraní. Un hospital de la ciudad fue alcanzado el jueves. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.