La guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás ralentizó las entregas de artillería a Ucrania, declaró el presidente Volodimir Zelenski este jueves a un grupo de medios, entre ellos AFP.

"En Oriente Medio, ¿qué creen que empezaron a comprar primero? Los [proyectiles] de calibre 155. Nuestros suministros disminuyeron", aseguró el dirigente ucraniano.

Israel, que cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos, bombardea diariamente la Franja de Gaza desde el ataque perpetrado por los milicianos de Hamás contra su territorio el 7 de octubre.

"No es como si Estados Unidos hubiera dicho: 'No vamos a dar nada a Ucrania'. No, tenemos unas relaciones serias y muy potentes", dijo Zelenski.

"Es normal, todo el mundo lucha por sobrevivir", continuó. "No digo que es algo positivo, pero así es la vida y debemos defender lo que es nuestro", prosiguió.

Tanto Moscú como Kiev se han esforzado por mantener sus reservas de artillería tras casi dos años de una guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Corea del Sur afirmó que Pyongyang, aliado de Rusia, envió un millón de proyectiles de artillería a Moscú para apoyar la invasión de Ucrania a cambio de su asesoramiento sobre tecnología de satélites.

Por su parte, Alemania declaró esta semana que la Unión Europea no logrará su objetivo de enviar un millón de proyectiles de artillería a Ucrania.

"Ahora los almacenes están vacíos o hay un mínimo legal que un Estado concreto no puede darte", declaró Zelenski a la prensa. "Y esto no es suficiente", añadió.

El mandatario agradeció no obstante los esfuerzos de Estados Unidos por incrementar la producción de este tipo de municiones.

Zelenski aseguró también que Rusia está acumulando misiles en vistas a atacar las infraestructuras ucranianas en invierno.

"Creo que están acumulando [misiles], pero no tienen muchos más misiles que antes. De lo contrario, ya habrían empezado a bombardear", dijo.

En el último año, ni Rusia ni Ucrania han logrado avances territoriales significativos y el máximo comandante del ejército de Kiev reconoció que los combates están en un punto muerto.

El presidente ucraniano consideró por otro lado que la reciente reunión entre sus homólogos estadounidense y chino era "bueno" para su país.

"Entendemos que esto es bueno para nosotros", declaró, tras una cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping en California, en la que ambos dirigentes acordaron restablecer las comunicaciones militares de alto nivel, suspendidas desde hace más de un año.

