Guerras y armas en feria ARCO de Madrid

Dogan fue sentenciada a 33 meses de prisión por "propaganda terrorista" por compartir en redes sociales un dibujo crítico con las operaciones del ejército turco en ciudades kurdas en 2017.

Exiliada actualmente en Berlín, Dogan (Turquía, 1989), también periodista, cofundadora de JINHA, primera agencia de noticias de solo mujeres, siguió produciendo obras en la cárcel.

A una de sus obras la tituló "irónicamente "Terrorista", como ella ha sido definida por el régimen turco, que representa una unión de dos mujeres y una figura monstruo, armada con pelo.

El tejido es muy delicado, pero la representación es muy dura", cuenta a ANSA el galerista de Prometeo, de Milán.

Entre el pelo "también hay verdadero, porque la obra fue realizada en la cárcel en 2019 y los pelos son de las compañeras de celda de la artista, pues ellas trabajaban siempre las obras como un colectivo", explica.

Mientras estuvo en la cárcel, su madre utilizó pelo de la artista para colocárselo a una muñeca a la que ponía en la esquina de un cuarto para simbolizar que ella seguía en casa.

En otra obra, sobre una alfombra siria, aparece representada una mujer kurda con collares de proyectiles que se usarán para disparar con el kalashnikov que le asoma por la espalda.

Imágenes cargadas de política protagonizan las fotografías, instalaciones y películas de la artista iraní Shirin Neshat, establecida en Nueva York.

Neshat partió de Irán en 1974, a los 17 años, para estudiar arte en Estados Unidos y debido a la Revolución Islámica de 1979 no pudo volver a su país natal hasta 1990.

Los cambios que se habían producido allí le impactaron y le inspiraron a retomar su carrera artística con "Mujeres de Alá" (1994-1997), una serie de fotografías en blanco y negro que muestran los prejuicios de Occidente sobre la mujer islámica.

En ARCO, en la galería Lia Rumma se puede ver una de estas imágenes que muestra una mujer con pañuelo negro que sujeta con las manos pintadas de rojo un rifle que le toca los labios.

(ANSA).