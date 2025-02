Guerrero se acerca al plazo del martes para un contrato a largo plazo con Azulejos

DUNEDIN, Florida, EE.UU. (AP) — Los Azulejos de Toronto esperan suscribir un contrato a largo plazo con el primera base estelar Vladimir Guerrero Jr. antes de que se presente al entrenamiento de pretemporada, su fecha límite para llegar a un acuerdo.

Guerrero es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial y ha declarado que no negociará después de su presentación en el campamento, que se espera sea el martes.

“Hemos trabajado extremadamente duro para mantener a Vlad aquí por mucho tiempo”, dijo el jueves el gerente general de Toronto, Ross Atkins. “El deseo es fuerte y continuaremos haciendo esto. Nunca cerraremos la puerta.”

Guerrero tiene un salario de 28,5 millones de dólares y estaría entre los principales agentes libres el próximo otoño. Su compatriota dominicano Juan Soto estableció un récord esta temporada baja cuando firmó un contrato de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York.

“Todo necesita ser considerado, pero debe ser considerado históricamente y no de manera reactiva”, dijo Atkins. “Ser disciplinados con nuestras valoraciones, ser disciplinados en cómo pensamos en construir la mejor plantilla posible, hay tantas variables.”

Guerrero, cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, ostentó un promedio de .323 con 30 jonrones y 103 carreras impulsadas la temporada anterior. Terminó sexto en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“Todos queremos que Vlad esté aquí”, dijo el manager de los Azulejos, John Schneider. “Simplemente seguimos trabajando hacia eso y, con suerte, sucederá. Tiene una gran carrera por delante, donde sea que esté. Esperamos que sea aquí.”

Atkins ha dicho que el equipo no tiene intención de canjear a Guerrero.

“No creo que eso vaya a afectar al equipo”, dijo el campocorto Bo Bichette. “Vladdy siempre se ha preocupado primero por el equipo y no va a hacer de eso un problema.”

Los movimientos de Toronto para la próxima campaña incluyeron la incorporación del venezolano Anthony Santander, con un contrato de 92,5 millones de dólares por cinco años, y del derecho Max Scherzer con un contrato de 15,5 millones de dólares por un año.

Scherzer, tres veces ganador del premio Cy Young, tuvo un récord de 2-4 con una efectividad de 3.95 el año pasado con los Rangers. Comenzó la temporada en la lista de lesionados mientras se recuperaba de una cirugía lumbar y estuvo en la lista de lesionados desde el 2 de agosto hasta el 13 de septiembre debido a fatiga en un hombro.

No lanzó después del 14 de septiembre debido a un esguince en el tendón de la corva izquierda.

“Necesito estar saludable. Necesito hacer mis aperturas”, dijo Scherzer. “Estoy aumentando mi ritmo hacia donde necesito estar. Hay ciertas lesiones con las que estás bien, pero no me siento bien con lo del año pasado. La mayor bandera roja para mí es ese asunto de la espalda, y simplemente eso no es ya un problema.”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.