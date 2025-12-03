Guerrilla colombiana ELN libera a 28 secuestrados en frontera con Venezuela

La guerrilla colombiana ELN liberó el miércoles a 28 personas que mantenía secuestradas desde enero en el marco de una arremetida contra otros rebeldes que dejó más de 100 muertos en la frontera con Venezuela, informó la Defensoría del Pueblo.

Entre los rehenes que fueron entregados a una comisión humanitaria había cinco menores de edad, aseguró en un comunicado la entidad encargada de velar por los derechos humanos.

El ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a inicios de año fue el más sangriento ocurrido durante el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro y sepultó los diálogos de paz con ese grupo.

vd/das/nn