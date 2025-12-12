Guerrilla ELN ordena confinamiento de civiles en Colombia ante amenazas de "intervención" de Trump

La guerrilla colombiana ELN ordenó este viernes a civiles en regiones bajo su dominio confinarse durante tres días a partir del domingo, mientras realiza ejercicios militares para responder a las "amenazas de intervención" de Donald Trump.

El mandatario estadounidense ha advertido que no descarta atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico, en medio de las tensiones por la ofensiva militar que lleva adelante Washington en el Caribe y el Pacífico.

El grupo rebelde más longevo de América, que controla regiones clave para la producción de droga, advirtió en un comunicado que luchará por la "defensa" del país y ordenó restricciones a la movilidad entre las 11H00 GMT del domingo y las 11H00 GMT del miércoles. "Es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes", dice el comunicado.