Guerrilla retiene a 34 militares en región amazónica de Colombia

La mayor disidencia de las FARC tiene retenidos a 34 militares en una región amazónica del sureste de Colombia, en medio de una arremetida guerrillera que dejó una veintena de muertos y decenas de heridos la semana pasada, informó este martes el ministro de Defensa.

El gobierno no precisó desde cuándo los uniformados están en poder de los rebeldes, pero indicó que el domingo hubo combates con la guerrilla que dejaron 10 muertos y dos capturados. "Obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares", indicó el ministro Pedro Sánchez.

Las retenciones de militares y policías son usuales en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados que ejercen poder en la zona.