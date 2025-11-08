Guía de la edición 2025 del Masters ATP, que arranca el domingo en Turín (Italia)

Tenistas en liza

En el Masters participan los ocho mejores jugadores del ranking "The Race", es decir, la clasificación del año 2025, diferente del ranking ATP, que tiene en cuenta los doce meses.

1. Carlos Alcaraz (ESP)

2. Jannik Sinner (ITA)

3. Alexander Zverev (GER)

4. Novak Djokovic (SRB)

5. Taylor Fritz (USA)

6. Ben Shelton (USA)

7. Álex De Miñaur (AUS)

8. Felix Auger-Aliassime (CAN)

o

9. Lorenzo Musetti (ITA)

Los grupos

Grupo Jimmy Connors: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Álex De Miñaur

Grupo Bjorn Borg: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti

Programa

La fase de grupos se disputa de domingo a viernes, las semifinales el sábado y la final el domingo 16.

Formato

Los ocho jugadores se reparten por sorteo en dos grupos de cuatro, con los dos mejores jugadores del ranking "The Race" liderando cada grupo.

Cada partido se disputa al mejor de tres sets. En caso de igualdad 6-6 en un set, éste se resuelve por tie-break.

Tras la fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada llave avanzan a semifinales, donde se cruzan: el vencedor de un grupo se enfrenta al segundo clasificado del otro, y viceversa.

La dotación

El vencedor de la prueba se irá de Turín con un cheque de US$2,4 millones, suma que podría alcanzar los US$5,1 millones en caso de ganar todos sus partidos.

Los ocho participantes tienen asegurados unas ganancias mínimas de US$331.000 si disputan los tres partidos de fase de grupos.

La pareja que gane el título en dobles recibirá US$356.800 a repartirse, y US$959.300 si logran ganar todos los partidos a lo largo de la semana.

La prueba también permite a los jugadores sumar puntos ATP, 500 para el vencedor del torneo individual, 1.500 puntos si gana todos los partidos.

jr/dam/mcd