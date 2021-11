Guidewire Presenta Guidewire Live para Seguros Basados ​​en Análisis Que Proporcionan Información en el Momento

Las vegas--(business wire)--nov. 2, 2021--

Conexiones guidewire: guidewire (nyse: gwre) presentó hoy guidewire live, conjunto de aplicaciones de análisis para equipar a las aseguradoras con conocimientos en tiempo real integrados en los sistemas centrales a lo largo del ciclo de vida de los seguros. el anuncio llega con el lanzamiento de dobson *, la última versión de la plataforma en la nube líder en el mercado de guidewire, en la conferencia de clientes de conexiones de la compañía. guidewire live y dobson se presentarán en el discurso de apertura en conexiones, que se transmitirá en vivo hoy, a las 8.30 a.m. pt, y estará disponible a la carta.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211102006410/es/

End-to-end Micro-BOP Solution log-in, coverage, and quote screens. (Source: Guidewire)

Los análisis de circuito inteligente de Guidewire Live impulsan las aplicaciones que brindan a las aseguradoras información seleccionada de una variedad de fuentes de datos de alto valor. Las Live Apps están integradas con los sistemas centrales y permiten una toma de decisiones más precisa para los administradores de reclamos, ajustadores, suscriptores, administradores de riesgos y actuarios. Soporte para modelos analíticos de código abierto (Traiga su propio modelo), nuevas visualizaciones de datos, integración de información sobre riesgos de propiedad de HazardHub con PolicyCenter y mayores capacidades de internacionalización son solo algunas de las últimas innovaciones incluidas en Guidewire Live.

“Tradicionalmente, las aseguradoras se han basado en datos históricos para tomar decisiones, pero en el mercado actual que cambia rápidamente, esto ya no es suficiente”, indicó Roger Arnemann, Vicepresidente Senior y Gerente General de Análisis en Guidewire. “Si las aseguradoras no pueden reaccionar ante lo que está sucediendo ahora, no podrán tener éxito en el futuro. Estamos encantados de presentar Guidewire Live como la primera solución de análisis de bucle inteligente de la industria que permite a las aseguradoras ser más astutas, superar y obtener mejores resultados en un entorno que cambia rápidamente.”

Además, los nuevos avances en el lanzamiento de Dobson de la Plataforma Guidewire Cloud (Guidewire Cloud Platform, GWCP) brindan más agilidad en la nube que nunca y permiten a los desarrolladores impulsar la innovación.

Guidewire InsuranceSuite se posicionó como líder en el 2021 de Magic Quadrant MR de Gartner® para P&C Core Platforms, Norteamérica1, para InsuranceSuite, que marca su séptimo año consecutivo en el informe. Guidewire también fue nombrado Aspirante por quinta vez consecutiva en el mismo informe de InsuranceNow. Además, Guidewire se ha posicionado como líder en Magic Quadrant Gartner del 2021 para plataformas de seguros no de vida, Europa. 2 Este es el cuarto año consecutivo en que InsuranceSuite ha sido reconocido en el informe .

Lea más sobre Guidewire Live en nuestrositio webo leala publicación de nuestro blog.

Para obtener más información sobre Dobson, visite nuestrositio web.

* El lanzamiento de Guidewire Live y Dobson estará disponible de forma general el 12 de noviembre de 2021.

** Indica que la función del producto está disponible solo para clientes de acceso anticipado.

1 Gartner, Magic Quadrant de Plataformas P&C Core, Norte América, Sham Gill y James Ingham, 14 de septiembre del 2021

2Gartner, Magic Quadrant para plataformas de seguros de no vida, Europa, Sham Gill y James Ingham, 27 de Septiembre del 2021

Gartner no patrocina a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las mejores clasificaciones u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner contienen las opiniones del instituto de investigación de Gartner y no deben interpretarse como innegables verdades de hecho. Gartner no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en referencia a esta investigación, incluida toda garantía de aprovechamiento o idoneidad para un propósito en particular. GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con su permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Guidewire

Guidewire es la plataforma de P&C en la que confían las aseguradoras para participar, innovar y crecer de manera eficaz. Combinamos digital, base, análisis e IA para ofrecer nuestra plataforma como un servicio en la nube. Más de 450 aseguradoras, desde nuevas compañías hasta las más grandes y complejas del mundo, funcionan con Guidewire.

Como socio de nuestros clientes, evolucionamos continuamente para posibilitar su éxito. Estamos orgullosos de nuestro incomparable historial de implementación, con más de 1000 proyectos exitosos, respaldados por el equipo de I + D y el ecosistema de socios más grande de la industria. Nuestro mercado ofrece cientos de aplicaciones que aceleran la integración, la localización y la innovación.

Para obtener más información, visite www.guidewire.com y síganos en Twitter: @Guidewire_PandC.

NOTA: Todos los productos mencionados en este anuncio son productos de Guidewire. No todos los productos están disponibles en todas las geografías o para clientes autogestionados. Todos los servicios o funciones no publicados a los que se hace referencia en este u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas no están disponibles actualmente y es posible que no se entreguen a tiempo o en absoluto. Los clientes que compren aplicaciones Guidewire deben tomar sus decisiones de compra basándose en las funciones que están disponibles actualmente.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la disponibilidad futura del comunicado de Dobson, la disponibilidad general de características, programas, servicios y herramientas relacionados con Dobson que se mencionan en esta versión, como análisis de bucle inteligente, implementación Azul-Verde y solución micro-BOP y las funciones, programas, servicios y herramientas de acceso temprano relacionados con Dobson, como Guidewire GO y el marco de integración en la nube. Estas declaraciones a futuro se realizan a partir de la fecha en que fueron emitidas por primera vez y tomaron como base las expectativas, las estimaciones, los pronósticos y las proyecciones actuales, así como también las creencias y suposiciones de la gerencia. Las palabras tales como “esperar”, “anticipar”, “si”, “creer”, “objetivo”, “proyecto”, “metas”, “estimación”, “potencial”, “predecir”, “puede”, “será”, “podría”, “intención”, las variaciones de estos términos o el negativo de estos términos y expresiones similares tienen como objetivo identificar estas declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales incluyen factores o circunstancias que están fuera del control de Guidewire. Los resultados reales de Guidewire pueden ser diferentes, materialmente, en comparación con los que se declaran o suponen en las declaraciones a futuro debido a distintos factores, incluidos, entre otros, los riesgos detallados en los Formularios 10-K y 10-Q más recientes de Guidewire —que fueron presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa— así como otros documentos que puedan ser presentados por la Compañía de tanto en tanto ante la Comisión de Valores y Bolsa. En particular, los siguientes factores, entre otros, podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas: los resultados operativos trimestrales y anuales pueden fluctuar más de lo esperado; el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestros empleados y nuestro negocio y los negocios de nuestros clientes, socios integradores de sistemas (“SI”) y proveedores; las variaciones estacionales y de otro tipo relacionadas con los acuerdos con nuestros clientes y el reconocimiento de ingresos relacionados pueden causar fluctuaciones significativas en nuestros resultados de operaciones y flujos de efectivo; nuestra dependencia de las ventas y renovaciones de un número relativamente pequeño de grandes clientes para una parte sustancial de nuestros ingresos; nuestra capacidad para gestionar con éxito cualquier cambio en nuestro modelo comercial, incluida la transición de nuestros productos a las ofertas en la nube y los costos relacionados con las operaciones en la nube; nuestros productos o servicios basados ​​en la nube pueden sufrir violaciones de seguridad de datos; enfrentamos una intensa competencia en nuestro mercado; nuestros ingresos por servicios producen márgenes brutos más bajos que nuestros ingresos por licencias, suscripciones y soporte; el desarrollo de nuestros productos y los ciclos de ventas son prolongados y pueden verse afectados por factores fuera de nuestro control; cambios en la guía contable, como el reconocimiento de ingresos, que han y pueden hacer que experimentemos una mayor volatilidad en nuestros resultados trimestrales y anuales; las afirmaciones de terceros de que violamos sus derechos de propiedad intelectual podrían dañar sustancialmente nuestro negocio; el debilitamiento de las condiciones económicas mundiales puede afectar negativamente a la industria de seguros P&C, incluida la tasa de gasto en tecnología de la información; eventos políticos generales o desestabilizadores, incluyendo guerras, conflictos o actos de terrorismo; nuestra capacidad para vender nuestros productos depende en gran medida de la calidad de nuestros servicios profesionales y socios de SI; el riesgo de perder empleados clave; los desafíos de las operaciones internacionales, incluidos los cambios en los tipos de cambio; y otros riesgos e incertidumbres. El rendimiento anterior no necesariamente es un indicio de los resultados futuros. Las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa representan las opiniones de Guidewire a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía anticipa que eventos y desarrollos posteriores harán que sus opiniones cambien. Guidewire no asume intención ni responsabilidad alguna de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto. No debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las opiniones de Guidewire a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado de prensa.

Para obtener más información sobre las marcas comerciales de Guidewire, visite https://www.guidewire.com/legal-notices.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211102006410/es/

CONTACT: Melissa Cobb, Directora Sénior de Relaciones Públicas

Guidewire Software

+1 650-464-1177

mcobb@guidewire.com

Keyword: california nevada united states north america

Industry keyword: mobile/wireless technology insurance security other technology professional services software networks internet data management

SOURCE: Guidewire

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 11/02/2021 09:01 pm/disc: 11/02/2021 09:02 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211102006410/es