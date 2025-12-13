Guido Pizarro y Tigres, a un paso del título frente a un Toluca desafiante

De un día para otro, Guido Pizarro pasó de ser futbolista a entrenador con Tigres y, en menos de un año, está a punto de coronarse campeón del Apertura 2025 de México. Solo resta el último examen: Toluca, dirigido por el experimentado Antonio Mohamed.

Este domingo, cuando Tigres visite al Toluca en el estadio Nemesio Diez para el partido de vuelta de la final, Guido "El Conde" Pizarro buscará darle a los felinos su noveno título de liga con apenas nueve meses y 12 partidos al mando.

El argentino disputó su último partido con Tigres el 1 de marzo y, al día siguiente, dirigió su primer entrenamiento.

"Disfruté mucho jugar al fútbol y, sinceramente, no extraño nada. Todo mundo me decía que jugara lo máximo posible, pero yo ya quería hacer esto, y tomé la decisión correcta. Me apasiona estudiar la dificultad del rival para saber de dónde sacar las ventajas", expresó Pizarro en la semana previa a la final.

"Desde el primer día que tomé el cargo confié mucho en mi plantel, y sabía que teníamos equipo para estar acá; mi visión estaba en llevar a los jugadores a su mejor versión, y creo que lo hemos logrado", presumió El Conde.

El jueves, como local en el estadio Universitario, Tigres ganó 1-0 el partido de ida de la final ante el Toluca, el campeón defensor al mando del también argentino Antonio Mohamed.

La ventaja obtenida con el gol del argentino Ángel Correa coloca a Pizarro, a sus 35 años, ante la posibilidad de convertirse en el entrenador más joven en coronarse en el fútbol mexicano desde la instauración de las liguillas en la temporada 1970-71.

"Es un tema anecdótico, son estadísticas", dijo Pizarro ante el posible récord. "Lejos de hablar de mí, el título me pondría muy contento por mis jugadores y por nuestra gente".

Como mediocampista, Pizarro estuvo presente en cuatro de los cinco títulos de liga de la era dorada de Tigres (solo se perdió el del Apertura 2017 porque jugaba en España para el Sevilla).

Con un gol suyo en la final del Clausura 2023, los felinos ganaron su anterior título de liga, el octavo, al vencer de visita 3-2 al Guadalajara.

Ese antecedente anima a Pizarro a pensar que su equipo conseguirá el título el domingo en la visita al estadio Nemesio Diez para el partido de vuelta de la final, que comenzará a la 01:00 GMT del lunes.

"Ya hemos ganado títulos en canchas rivales, tengo jugadores que han pasado por eso y tienen la experiencia", subrayó Pizarro.

- Con Mohamed, el respeto es mutuo -

En la primera final de su incipiente trayectoria como entrenador, Pizarro tiene como sinodal a Antonio "El Turco" Mohamed, quien dirige en primera división desde 2004.

A lo largo de esos 21 años, Mohamed ha llegado a siete finales en la liga mexicana, incluida la del Apertura 2025. De las seis anteriores ha ganado cuatro con Tijuana, América, Monterrey y Toluca.

"Siento admiración por el Turco, le tengo aprecio, ha tenido un recorrido muy importante en nuestra liga y tiene el reconocimiento en todo el país", expresó Pizarro.

Veinte años mayor, Mohamed reconoce las aptitudes de su joven adversario.

"Guido es un entrenador novato, pero entiende mucho el juego, conoce mucho a su equipo y está muy preparado", comentó el estratega del Toluca.

La final del domingo será el tercer enfrentamiento entre el Toluca de Mohamed y los Tigres de Pizarro en este torneo. El Conde ganó los dos anteriores.

En la fase regular, en julio, los felinos fueron capaces de vencer 4-3 a domicilio a los Diablos Rojos.

El jueves en la ida de la final, los Tigres se impusieron a un Toluca cauteloso que se presentó con una línea de tres defensas centrales.

"Vamos a enfrentar a un rival con otra postura", vaticinó Pizarro, consciente de que este domingo los Diablos aumentarán su peligrosidad.

Por su lado, Mohamed confía en el despliegue ofensivo del Toluca para sobreponerse al gol del exvolante del Atlético de Madrid.

"El gol es sicológico, el resultado no es tan malo. Debemos hacer dos goles para ser campeones; tenemos mucha energía y mucha confianza para poder revertirlo", comentó el entrenador escarlata.

Además del bicampeonato, los Diablos Rojos buscan su título de liga número 12.

En caso de empate global, se jugarían tiempos extra y, si persistiera la igualdad, se cobrarían tandas de penales.