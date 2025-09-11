Guillermo Ochoa llega a un principio de acuerdo para reforzar al Limassol de Chipre

El arquero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, llegó a un acuerdo con el Limassol de Chipre para defenderlo en la temporada 2025-2026 en cuanto presente las pruebas que avalen su óptimo estado de salud.

“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo de principio con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, que se activará con la condición de que el futbolista pase con éxito los exámenes médicos necesarios”, informó el club chipriota en un comunicado difundido en sus canales digitales.

“AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea mucho éxito con la camiseta azul y amarilla”, añadió el club.

“Se espera que la experiencia, personalidad y liderazgo de Ochoa fortalezcan significativamente la plantilla de nuestro equipo, aportando calidad y confianza bajo los postes, así como inspiración a nuestros jugadores más jóvenes”, estableció el Limassol en su comunicado.

Los Leones del Limassol reconocieron a Ochoa como “uno de los porteros más reconocidos y consagrados de la era moderna” y resaltaron que “ha competido en cinco Mundiales de la FIFA, donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones”.

Desde su debut en la selección mexicana en 2005, Ochoa ha jugado 152 partidos internacionales. En 2026 buscará convertirse en el futbolista con más presencias en Mundiales, con seis.

Ochoa militó en cinco ligas de Europa: Francia (Ajaccio), España (Málaga y Granada), Bélgica (Standard Lieja), Italia (Salernitana) y Portugal (AVS).

Fundado en 1930, el AEL Limassol ha sido campeón de la liga chipriota en seis ocasiones: 1940-1941, 1952-1953, 1954-1955, 1955-1956, 1967-1968 y 2011-2012.

str/ma