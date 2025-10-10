Guillermo Ochoa va por su sexto Mundial en una carrera contra la corriente

A sus 40 años, el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa afronta un año decisivo. Su objetivo es jugar una sexta Copa del Mundo en 2026, pero el prestigio no basta para reclamarle un puesto al seleccionador Javier Aguirre ni para convencer a todos los aficionados.

"Sobre los seis Mundiales no lo hemos hablado, si está en buen nivel, competirá. Yo no regalo nada y Memo lo sabe", expresó Aguirre en declaraciones a la televisión mexicana.

En la próxima doble fecha FIFA, México enfrentará a dos sinodales de Conmebol -Colombia y Ecuador-, y Ochoa quedó fuera de la convocatoria por segunda ocasión consecutiva.

El arquero cinco veces mundialista tampoco fue citado para los partidos de preparación contra Japón y Corea del Sur en septiembre.

A finales de ese mes, un estudio de opinión pública encendió la controversia sobre la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea convocado al Mundial de 2026.

La encuesta presentada por Mitofsky, prestigiosa empresa de sondeos de opinión, arrojó que el 61,8% de las personas consultadas consideró que Ochoa "no debe ir al Mundial" y que se debe "dar oportunidad a porteros jóvenes".

El estudio salió días después de que Ochoa fuera contratado por el AE Limassol de Chipre, un fichaje que no fue celebrado por la afición mexicana, que siempre se quedó con el deseo de verlo atajar para un club europeo de gran relevancia.

Ocho opciones para el arco

En su tercera gestión como seleccionador de México, Javier Aguirre ha hecho nueve convocatorias para 20 partidos, y en ellas ha trabajado con ocho diferentes porteros.

Ángel Malagón, del América, y Raúl Rangel, del Guadalajara, parecen insustituibles para el Mundial.

Malagón, de 28 años, ha sido convocado ocho veces y jugado 13 partidos. Rangel, de 25 años, tiene los nueve llamados y participación en cinco juegos.

Otros arqueros citados por Aguirre a lo largo del proceso son: Alex Padilla (Athletic Bilbao/22 años), Andrés Sánchez (Atlético San Luis/28 años), Fernando Tapia (Tigres/24 años), Carlos Moreno (Pachuca/27 años) y Carlos Acevado (Santos/29 años).

Ochoa ha sido incluido en cuatro de las nueve nóminas y solamente ha jugado un partido.

Aun con la estadística en contra, el veterano guardameta mantiene el objetivo de llegar a su sexta Copa del Mundo.

"Sería fantástico estar en este Mundial.

“Voy a luchar y a trabajar, no estoy pidiendo que me regalen nada”, expuso Ochoa.

Si bien la brecha de edad con sus competidores está muy abierta, Ochoa mantiene condiciones técnicas que le permiten aspirar a un lugar en la nómina mundialista.

En comentarios para la AFP, Alberto Aguilar, exentrenador de porteros de la selección mexicana, resaltó la cualidades que aún le permiten competir a Ochoa: “Su alcance para las pelotas largas, su reacción, su habilidad, su agilidad y su capacidad mental están intactas”.

Un portero de Mundiales

En el entorno futbolero de México, la posibilidad de ver a Ochoa en su sexto Mundial tiene opiniones contrastadas.

Luis Hernández, delantero mundialista en 1998 y 2002, ha comentado públicamente que el “sentimiento personal” de Ochoa de jugar seis Mundiales no justifica quitarle la oportunidad a un portero joven.

Por otro lado, la capacidad y la jerarquía de Ochoa siguen siendo valoradas. “Guillermo Ochoa es un portero de Mundiales”, destaca Alberto Aguilar para la AFP. “Recordemos las actuaciones que tuvo en 2014 y 2018, y las puede seguir teniendo”.

Aguirre no pasa por alto las virtudes que Ochoa ha forjado a lo largo de casi 22 años de carrera profesional: “La experiencia que tiene Memo no la tiene nadie, el aplomo, la serenidad, el manejo de vestuario”.

En la pasada Copa Oro 2025, el guardamenta aceptó su rol como suplente de Malagón. Su actitud y rendimiento en las prácticas fue ejemplar. “Lo ves entrenar y dices ‘¡ah, caray!’, sabe ordenar a los jóvenes, es muy útil y da un plus”, reconoció Aguirre.

A sus 40 años, Ochoa conserva la serenidad en el semblante por el que la FIFA lo definió como “El muchacho de hielo” en 2005, año en el que debutó con la selección mexicana y en el que ya se perfilaba para ser mundialista en 2006.

“Ochoa mantiene su inteligencia emocional”, apunta Alberto Aguilar, quien fue entrenador de porteros de Ochoa en los procesos mundialistas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Aguilar revela también algunas claves que han propiciado la longevidad de Ochoa en el arco: “Es un portero bien entrenado, bien dormido y bien descansado, y con una capacidad mental a prueba de todo. Siempre se distinguió por ese detalle”.

Si Guillermo Ochoa es convocado para el Mundial 2026, será el futbolista mexicano con más Mundiales en la historia, con seis, y dejaría en cinco a Antonio Carbajal (1950-1966), Rafael Márquez (2002-2018) y Andrés Guardado (2006-2022).

Con 152 partidos, Guillermo Ochoa es el portero que más veces ha defendido a la selección mexicana.

