Guillermo Solana (Thyssen-Bornemisza): “La descolonización se impondrá y superará las malas rachas políticas que haya”

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, ha asegurado que el proceso de descolonización de los museos --que tiene décadas de historia en países fuera de España-- se va a imponer, a pesar de las "malas rachas políticas" y los gobiernos que asocian estas medidas con una ideología. "Habrá que navegar por las circunstancias políticas, pero la voluntad profesional desde dentro de los museos es llevar adelante esto. Y se impondrá, superará las malas rachas políticas que haya en algunos sitios, como sucede ahora en Estados Unidos. Las políticas adversas pasarán y los museos seguirán adelante", ha explicado Solana en una entrevista con Europa Press. Precisamente, el director de la pinacoteca ha hecho referencia a la destitución este año de la directora del Instituto Smithsoniano (Washington), Kim Sajet, por razones "directamente políticas". "La preocupación por la descolonización es ubicua en todos los museos del mundo, con independencia del gobierno que haya. Los gobiernos pueden favorecerlo e impulsarlo, como es el caso del equipo de gobierno actual, el Ministerio de Cultura actual. O pueden torpedearlo como está sucediendo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la directora de la Smithsonian Institution, Kim Sajet, ha sido destituida por razones directamente políticas. Por desarrollar ese tipo de lectura antirracista y decolonial de las colecciones --que por otra parte son multiculturales--", ha añadido. Así, ha apuntado que en España ha habido una "recepción distorsionada" del asunto por razones de "polémica política". De hecho, ha asegurado que las pinacotecas han intentado llevar a cabo medidas de descolonización anteriormente y que no todos los gobiernos las han facilitado. "En España ha habido una recepción distorsionada de este asunto de la descolonización de los museos por razones de polémica política. El Gobierno expresó su interés por estos procesos de descolonización en los museos e inmediatamente una serie de medios identificaron las iniciativas que se llevaban a cabo con una nueva orientación del Gobierno. La descolonización de los museos es un proceso que tiene décadas de historia en muchos países fuera de España y que aquí ha llegado más tarde, como tantas cosas", ha precisado. La descolonización de las salas tiene dos líneas de actuación: la devolución de bienes tomados, adquiridos o capturados en países que fueron colonias --no hay obras de estas características en el Thyssen-- o la relectura y reinterpretación de las colecciones. "No pretendemos descolgar nada, no pretendemos mandar a los almacenes nada, todo lo contrario. Pretendemos sacar a la luz algunas historias que se nos han escamoteado. Y en eso consiste el proceso de descolonización en el caso de este museo. Es simplemente releer con nuevos datos, recontextualizar, reinterpretar las obras de nuestras colecciones para ser más conscientes de cómo surgieron muchas de las fortunas de los coleccionistas o de los retratados que tienen un origen vinculado a la explotación colonial o a la esclavitud. Y hay que saberlo, hay que decirlo, hay que explicarlo al público", ha añadido. Un ejemplo de este tipo de relectura es el óleo 'Retrato de David Lyon', del pintor británico Thomas Lawrence, "el retratado más guapo de toda la colección", ha bromeado Solana. "Este caballero era el heredero de una inmensa fortuna creada con plantaciones de esclavos. Este tipo de hechos se han mantenido al margen, cuando no ocultos. Por un sentido del decoro muy extraño", ha valorado. MUY PEQUEÑO PORCENTAJE DE MUJERES ARTISTAS EN LA COLECCIÓN Aunque el Thyssen comenzó a hacer estudios de género hace diez años para conocer la cantidad de mujeres artistas en sus salas, Solana ha reconocido que en las colecciones de la pinacoteca, al estar cerradas y no adquirirse nuevas obras, hay un porcentaje muy pequeño de mujeres. Aún así, ha defendido que los coleccionistas de la familia Thyssen que siguen en activo, como Francesca o Borja y Blanca, tienen "un especial interés por adquirir" piezas de autoras femeninas. "Eso terminará repercutiendo en lo que expondremos en el museo", ha asegurado. "Las mujeres en Rusia pudieron acceder a las academias de arte antes que en París. Entonces, hubo toda una generación, hacia 1900, de artistas mujeres que son muy competentes. Y muchas de ellas están representadas en la colección. Abundan, no porque el barón fuera feminista, sino porque objetivamente eran artistas que le interesaban", ha precisado. No obstante, Solana ha defendido una política "muy deliberada" de promover la visibilidad de mujeres artistas a través de las exposiciones temporales del museo. "El año pasado hicimos ocho exposiciones de mujeres, entre 11 exposiciones", ha recordado. A pesar del "ligero" descenso de visitantes en este primer semestre del año --un total de 508.231 visitantes frente a los 547.269 del pasado año en el mismo periodo--, el director de la pinacoteca no se ha mostrado muy preocupado y lo ha relacionado con las exposiciones de la temporada. Además, ha asegurado que la pinacoteca está en torno al millón de visitantes y ahí quieren mantenerse. Pero sí es cierto, añade Solana, que cuando el museo ha acogido exposiciones de arte y moda --Balenciaga, Givenchy, 'Picasso/Chanel' o 'Sorolla y la moda'-- "el entusiasmo" en redes sociales ha sido enorme. "Unas veces será fácil atraer al público joven, otras veces será más difícil", ha zanjado.