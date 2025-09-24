Guinea aprueba nueva Constitución por amplio margen y abre camino a elecciones
Los votantes de Guinea aprobaron en un referendo la adopción de una nueva constitución, con 89% de apoyo, cuatro años después de que los militares tomaron el poder en el país africano, según cifras preliminares oficiales divulgadas la noche del martes.
La constitución abre el camino a unas elecciones en este país de África occidental y permite al jefe de la junta militar, general Mamady Doumbouya, disputar la presidencia.
El "sí" ganó el referendo con 89,4% de los votos, según las cifras preliminares anunciadas por el ministro de Administración y Descentralización Territorial, Ibrahima Kalil Conde.
Precisó que la consulta tuvo una participación de 86,4%.
El resultado final será anunciado por la Corte Suprema en una fecha no determinada.
La oposición, gran parte de cuyos líderes viven en el exterior, llamó a boicotear la consulta, que calificó como una acaparación de poder con resultados predeterminados.
No obstante, la población acudió masivamente a las urnas y la mayoría de los consultados por AFP indicaron que habían votado a favor de la nueva constitución.
La campaña por el "sí" en el referendo incluyó mitines con marchas de bandas y afiches de Doumbouya, de 40 años, a lo largo del país.
Por el contrario, la campaña del "no" fue prácticamente inexistente, generalmente promovida en redes sociales por opositores exiliados.
La junta militar suspendió en agosto a tres de los principales partidos del país antes de una protesta nacional convocada para denunciar el supuesto acaparamiento del poder del presidente Doumbouya mediante el referendo.
