Guinea celebrará elección presidencial el 28 de diciembre

Guinea celebrará elecciones presidenciales el 28 de diciembre, anunció el sábado la junta que gobierna el país africano, a cuatro años del golpe que llevó a los militares al poder.

El anuncio se produjo un día después de que la Corte Suprema confirmara los resultados de un referendo para aprobar una nueva constitución, que abrió el camino a las elecciones.

Los partidos de oposición habían llamado a los votantes a boicotear el referendo del 21 de septiembre, acusando al general Mamady Doumbouya, presidente de la junta militar, de utilizarlo para permanecer en el poder.

Pero la Corte Suprema rechazó una solicitud que la oposición sometió el viernes para anular los resultados.

Es posible que Doumbouya dispute la presidencia, pese a una promesa previa de que no lo haría.

Guinea, un empobrecido país del oeste de África, ha enfrentado numerosos golpes y violencia de regímenes autoritarios.

Cuando los militares depusieron al presidente Alpha Conde en 2021, inicialmente aseguraron que devolverían el mando a los civiles para 2024, pero la junta renegó de ese compromiso.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, llamó el jueves al régimen militar a levantar la veda a los partidos de oposición y a la prensa.

Criticó también lo que calificó como un deterioro de los derechos fundamentales en Guinea tras el golpe, en referencia al aumento de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

