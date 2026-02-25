Guinea confirma la detención de 16 soldados de Sierra Leona

CONAKRY, Guinea (AP) — Las fuerzas armadas de Guinea confirmaron la detención de 16 soldados de Sierra Leona tras acusarlos de cruzar la frontera y de izar su bandera en territorio guineano.

Los dos países de África occidental mantienen desde hace más de dos décadas una disputa fronteriza, derivada de la guerra civil de Sierra Leona entre 1991 y 2002. El gobierno de Sierra Leona había invitado a Guinea a ayudar a defender sus fronteras orientales durante la guerra, pero las tropas guineanas no se retiraron por completo después del conflicto.

El Ministerio de Defensa Nacional de Guinea indicó en un comunicado, emitido a última hora del martes, que los soldados ingresaron sin autorización al distrito de Koudaya, en Faranah, una región fronteriza de Guinea, donde “instalaron una tienda e izaron su bandera nacional”. Las autoridades guineanas también incautaron su equipo y suministros.

Las autoridades de Sierra Leona informaron más temprano el martes que varios integrantes de una unidad de seguridad, incluido un oficial, habían sido detenidos mientras fabricaban ladrillos para un puesto fronterizo en Kalieyereh, en el distrito de Falaba, el lunes.

El año pasado, el ejército de Guinea ingresó en una localidad fronteriza de Sierra Leona rica en minerales, lo que reavivó la tensión.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.