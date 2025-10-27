Guinea Ec.- España realiza gestiones al más alto nivel con Guinea Ecuatorial por los dos españoles encarcelados

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está realizando gestiones "al más alto nivel" con el Gobierno de Guinea Ecuatorial para garantizar que se respetan los Derechos Humanos de los dos ciudadanos españoles encarcelados desde el pasado mes de enero en el país africano. Fuentes de Exteriores han trasladado a Europa Press que tanto el ministro, José Manuel Albares, como su 'número dos', Diego Martínez Belío, "han realizado gestiones con sus homólogos ecuatoguineanos con el fin de solicitar que se cumplan y respeten los Derechos Humanos de los detenidos". Este fin de semana, las familias de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, que se encuentran encarcelados por un presunto caso de corrupción en la prisión de Black Beach, denunciaron que "la situación es extrema: aislamiento total, ausencia de visitas y atención médica, pérdida grave de peso, y riesgo de muerte para ambos". Desde Exteriores, han asegurado que "la Embajada de España en Malabo realiza un estrecho seguimiento del caso con el fin de proporcionarles la correspondiente protección y asistencia consular, como corresponde a la legislación internacional vigente sobre relaciones consulares, y en defensa de sus Derechos Humanos". En este sentido, las fuentes han precisado que desde enero han sido visitados en 20 ocasiones por personal de la Embajada. "Este seguimiento estrecho reitera a las autoridades locales la importancia que el caso tiene para nuestro país", ha incidido, subrayando que para que estas visitas puedan producirse hacen falta "múltiples contactos con las autoridades locales, a todos los niveles". En este caso concreto, han resaltado que el embajador está implicado especialmente y "aboga constantemente por que se les preste asistencia médica, asistencia letrada y puedan recibir visitas de sus familiares para asegurar que se cumplen y se respetan sus Derechos Humanos". Asimismo, además de seguirse de cerca todo el proceso legal y administrativo para que se vean amparados sus derechos, tanto desde la Embajada como desde el Ministerio "se está en contacto permanente con las familias con el fin de mantenerlas al tanto de todas las gestiones que se están llevando a cabo", han añadido las fuentes.