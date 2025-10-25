LA NACION

Guinea Ec.: Familiares de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial alertan de que corren "peligro de muerte"

Guinea Ec.- Familiares de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial alertan de que corren "pel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guinea Ec.: Familiares de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial alertan de que corren "pel
Guinea Ec.: Familiares de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial alertan de que corren "pel

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las familias de los ciudadanos españoles Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, encarcelados por un supuesto caso de corrupción, han advertido este sábado de que corren "peligro de muerte".

"La situación es extrema: aislamiento total, ausencia de visitas y atención médica, pérdida grave de peso, y riesgo de muerte para ambos", ha resaltado en un comunicado sus familiares.

Denuncian que ambos están detenidos "de forma arbitraria" desde hace más de nueve meses y que se encuentran en la conocida prisión de Black Beach "en condiciones críticas de salud y sin cargos concretos imputados".

El comunicado recuerda que el Parlamento Europeo ha aprobado una moción que exige "medidas inmediatas e incondicionales", incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para los dos ciudadanos españoles.

Sin embargo, advierten de que "pese a los esfuerzos de sus familias y la presión ejercida ante el Gobierno español, Ministerio de Exteriores, la Embajada y organismos internacionales, no se ha logrado avance significativo".

Por ello piden "mayor firmeza y urgencia" al Gobierno español y a las autoridades europeas.

El Gobierno de Malabo ha negado que Marañón y Rodríguez estén sufriendo maltrato en las cárceles ecuatoguineanas y ha encuadrado su detención en una investigación por una supuesta trama de corrupción en el despliegue de la televisión digital terrestre en el país.

LA NACION
Más leídas
  1. La foto del robo del Louvre que se hizo viral por un misterioso y elegante personaje
    1

    La foto del robo del Louvre que se hizo viral por un misterioso y elegante personaje

  2. Fórmula 1 en México, la semifinal CASI-SIC por el Top 12, fútbol de Europa y MotoGP
    2

    Agenda de TV y streaming del sábado: Fórmula 1, la semifinal CASI-SIC, fútbol de Europa y MotoGP

  3. Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales
    3

    Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales

  4. Fue un éxito y acaba de llegar a Netflix: el thriller que jamás pasó de moda
    4

    Fue un éxito y acaba de llegar a Netflix: el thriller que jamás pasó de moda y es ideal para el fin de semana

Cargando banners ...