Guinea Ec.: Familiares de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial alertan de que corren "peligro de muerte"

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las familias de los ciudadanos españoles Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, encarcelados por un supuesto caso de corrupción, han advertido este sábado de que corren "peligro de muerte".

"La situación es extrema: aislamiento total, ausencia de visitas y atención médica, pérdida grave de peso, y riesgo de muerte para ambos", ha resaltado en un comunicado sus familiares.

Denuncian que ambos están detenidos "de forma arbitraria" desde hace más de nueve meses y que se encuentran en la conocida prisión de Black Beach "en condiciones críticas de salud y sin cargos concretos imputados".

El comunicado recuerda que el Parlamento Europeo ha aprobado una moción que exige "medidas inmediatas e incondicionales", incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para los dos ciudadanos españoles.

Sin embargo, advierten de que "pese a los esfuerzos de sus familias y la presión ejercida ante el Gobierno español, Ministerio de Exteriores, la Embajada y organismos internacionales, no se ha logrado avance significativo".

Por ello piden "mayor firmeza y urgencia" al Gobierno español y a las autoridades europeas.

El Gobierno de Malabo ha negado que Marañón y Rodríguez estén sufriendo maltrato en las cárceles ecuatoguineanas y ha encuadrado su detención en una investigación por una supuesta trama de corrupción en el despliegue de la televisión digital terrestre en el país.