Guinea Ec.: La Eurocámara pide levantar la prisión preventiva a dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial

BRUSELAS, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a las autoridades de Guinea Ecuatorial "medidas inmediatas e incondicionales", incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para los ciudadanos españoles Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, detenidos por un supuesto caso de corrupción, tras recalcar que la justicia en el país está "subordinada" al régimen de Teodoro Obiang.

En una resolución, la Eurocámara condena las "condiciones inaceptables de detención" y los "malos tratos" infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial, reiterando que las autoridades deben garantizar el bienestar de ambos detenidos españoles y respetar su derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico.

Los eurodiputados lamentan la "subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen" y apuntan a la falta de rendición de cuentas judicial, además de a las torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas en el país africano.

Aprovechan igualmente para denunciar la "persecución continuada de la oposición política" y las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Obiang, en el poder desde 1979.

"Las detenciones y reclusiones arbitrarias dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales, y pueden tener efectos negativos en sus relaciones con la Unión", reza la resolución que pide a la Alta Representante, Kaja Kallas, que junto a las autoridades españolas tome cartas en el asunto y "redoble los esfuerzos diplomáticos" para desencallar la situación de ambos ciudadanos españoles.

El Gobierno de Malabo negó antes del debate parlamentario que Marañón y Rodríguez estén sufriendo maltrato en las cárceles ecuatoguineanas y ha encuadrado su detención en una investigación por una supuesta trama de corrupción en el despliegue de la televisión digital terrestre en el país.