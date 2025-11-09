Guinea.- El Supremo de Guinea valida la candidatura del líder del país ante la ausencia de opositores de envergadura

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press)

El Tribunal Supremo de Guinea ha validado este domingo las candidaturas de los nueve contendientes finales a las elecciones presidenciales del 28 de diciembre que contarán con el líder de la junta militar, el golpista Mamady Doumbouya, como favorito absoluto tras la exclusión de candidatos opositores capaces de hacerle frente.

Doumbouya, en el poder desde 2021, está capacitado para presentarse como independiente merced a una aplastante victoria en un referéndum constitucional celebrado en septiembre en medio de un llamamiento generalizado al boicot por parte de la oposición.

El Supremo ha rechazado 42 candidaturas en un dictamen marcado por la ausencia de destacados representantes de partidos políticos como Ousmane Kaba, por Partido de los Demócratas por la Esperanza (PADES); Lansana Kouyaté por el Partido de la Esperanza para el Desarrollo Nacional (PEDN) o Ben Yusuf Keita de las Fuerzas Nuevas Democráticas (NFD), el partido político del exministro Mouctar Diallo.

El gran rival de Doumbouya, Cellou Dalein Diallo, está exiliado del país y solo Faya Lansana Millimono, conocido por sus diatribas contra la junta militar, ha sido admitido como abanderado de la disidencia a la carrera electoral. El resto (Makalé Camara, Abdoulaye Yéro Baldé, Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabé, Ibrahima Abé Sylla, Mohamed Chérif Tounkara y Elhadj Bouna Keïta) son virtuales desconocidos.

Cabe recordar que, en los últimos días, las autoridades guineanas impusieron un aval de 85.000 euros (900 millones de francos guineanos) a cualquier candidato que deseara concurrir a las presidenciales, en una medida criticada por los elementos opositores que quedan en el país al entender que se trata de una estratagema para terminar de volcar el campo electoral a favor del golpista.