Guinea.- El Tribunal Supremo de Guinea avala los resultados del referéndum constitucional

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Guinea ha avalado los resultados del referéndum constitucional celebrado hace una semana en el país africano y que se saldó con la victoria del 'sí' a pesar de las críticas de la oposición, que ha reiterado su llamamiento a boicotear el proceso por el aumento de la represión por parte de la junta militar.

Ahora, el Supremo ha confirmado los resultados, que recogen que el 89% de los votantes apoya la reforma constitucional con una participación de en torno al 86%, según han informado las autoridades, según informaciones del portal de noticias Guinee News.

Asimismo, ha rechazado las demandas presentadas por la oposición --que acusa a la junta instaurada tras el golpe de Estado de septiembre de 2021 de intentar perpetuarse en el poder-- para revertir los resultados.

El referéndum supone el pistoletazo de salida a lo que se prevé como una serie de procesos que debería desembocar en unas elecciones presidenciales, después de varios aplazamientos que han provocado un aumento de las críticas contra el líder de la junta, el general Mamady Doumbouya, que podría estar sopesando concurrir a las urnas gracias a esta reforma.

El principal líder opositor, Cellou Dalein Diallo, jefe de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), hizo antes de la votación un llamamiento al boicot por considerar que el plebiscito es una "farsa" y que solo busca "legitimar un golpe de Estado".