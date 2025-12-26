Guinea.- La ONU denuncia las "graves restricciones" a nivel civil y político antes de las presidenciales del domingo

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha denunciado este viernes las "graves restricciones" al espacio civil y político de cara a las elecciones presidenciales de este domingo en Guinea, con una campaña electoral marcada por "la intimidación a los opositores, desapariciones forzosas por aparentes motivos políticos y limitaciones a la libertad de medios". El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado que "múltiples casos de desapariciones forzosas siguen sin resolverse, incluidas las de cuatro familiares del artista y opositor Elie Kamano, desaparecidos desde el 16 de noviembre". "El destino y paradero de Sanassy Keita, un fotógrafo asociado con el expresidente Alpha Condé --derrocado en el golpe de Estado de septiembre de 2021--, siguen siendo desconocidos tras su secuestro por parte de hombres armados y enmascarados el 27 de noviembre", ha lamentado. Así, ha hecho hincapié en que el objetivo de estas acciones sería "intimidar a figuras opositoras, afectar la campaña y disuadir una movilización de votantes", al tiempo que ha sostenido que "contribuyen a un clima de miedo entre los actores políticos y la población en general, suponiendo un riesgo de socavar la credibilidad del proceso electoral". "Pido a las autoridades que investiguen de forma rápida e imparcial todas las denuncias sobre desapariciones forzosas, determinen el paradero de los desaparecidos y garanticen que los responsables de cualquier violación rinden cuentas en línea con el Derecho Internacional Humanitario", ha subrayado. Turk ha reclamado además a la junta militar guineana que "proteja también la libertad de expresión, asamblea pacífica y participación política en el proceso electoral, garantizando un clima libre de miedo, coacción y represión", según un comunicado publicado por su oficina de cara a las presidenciales. El líder de la junta militar, Mamady Doumbouya, figura como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.