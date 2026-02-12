Guirassy, el efecto mariposa que resucita al Dortmund y a la Bundesliga

Un doblete en dos minutos de Serhou Guirassy ante el Heidenheim (3-2) desencadenó el efecto mariposa en la Bundesliga: resucitó el goleador guineano para activar al Borussia Dortmund y reavivar la pelea por el título, aprovechando los primeros tropiezos del hasta ahora intocable Bayern Múnich.

Ocurrió el 1 de febrero. Guirassy sufría una sequía desde hacía varias semanas y acalló los primeros silbidos del público del Westfalenstadion con dos goles en 84 segundos para dar la vuelta al marcador ante el colista de la Bundesliga.

Volvió a marcar en el triunfo ante el Wolfsburgo (2-1) de la semana pasada para alcanzar los nueve tantos este curso, metiendo algo de presión al Bayern Múnich en un curso en el que parecía destinado a batir sus propios récords de precocidad ganadora y abundancia goleadora.

El Bayern había entrado en una minicrisis -empate ante el Hamburgo y derrota ante el Augsburgo- de la que salió con la contundencia marca de la casa: 5-1 al Hoffenheim el domingo.

Con estos ingredientes, la Bundesliga afronta la 22ª jornada con el gigante bávaro defendiendo una ventaja de seis puntos sobre el Dortmund. Los dos candidatos al título se enfrentarán el 28 de febrero en el estadio amarillo en un clásico que puede decidir el título.

Por detrás del dúo de cabeza, el Hoffenheim (3º), revelación del curso, defenderá su posición Champions el sábado en su estadio ante el Friburgo (7º).

A tres puntos, el Leipzig (4º) regresa al campeonato tras ser apeado de la Copa de Alemania en cuartos el miércoles por el Bayern en el Allianz Arena en un disputado duelo (2-0) en el que sufrió la anulación de un gol por fuera de juego cuando el marcador era de 0-0. Recibe el domingo al Wolfsburgo (15º).

El Stuttgart, quinto igualado a puntos con el Leipzig (39), recibe el sábado al Colonia (10º).

-- Programa de los partidos de la 22ª jornada de la Bundesliga, y tabla de clasificación:

Viernes, 13 de febrero (en hora GMT)

(19:30) Borussia Dortmund - Maguncia

Sábado, 14 de febrero (en hora GMT)

(14:30) Eintracht Fráncfort - B. Mönchengladbach

Bayer Leverkusen - St Pauli

Werder Bremen - Bayern Munich

Hamburgo - Union Berlin

Hoffenheim - Friburgo

(17:30) Stuttgart - Colonia

Domingo, 15 de febrero (en hora GMT)

(14:30) Augsburgo - Heidenheim

(16:30) RB Leipzig - Wolfsburgo

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 54 21 17 3 1 79 19 60

2. Borussia Dortmund 48 21 14 6 1 43 20 23

3. Hoffenheim 42 21 13 3 5 44 28 16

4. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12

5. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10

6. Bayer Leverkusen 36 20 11 3 6 39 27 12

7. Friburgo 30 21 8 6 7 32 33 -1

8. Eintracht Fráncfort 28 21 7 7 7 41 46 -5

9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8

10. Colonia 23 21 6 5 10 30 34 -4

11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8

12. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 25 34 -9

13. Augsburgo 22 21 6 4 11 24 39 -15

14. Maguncia 21 21 5 6 10 25 33 -8

15. Wolfsburgo 19 21 5 4 12 29 44 -15

16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17

17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15

18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28