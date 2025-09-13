Guirassy mantiene a Dortmund en la lucha, Stuttgart tropieza en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Serhou Guirassy anotó nuevamente y el Borussia Dortmund derrotó el sábado 2-0 al Heidenheim, que se quedó con 10 hombres, en la Bundesliga, mientras que el decepcionante inicio de temporada del Stuttgart continuó.

El Stuttgart, campeón de la Copa de Alemania, cayó 3-1 ante el Freiburg a pesar de que se fueron arriba con un gol de tacón de Ermedin Demirović.

El Freiburg, que perdió sus dos primeros partidos encajando siete goles, respondió con dos goles del delantero croata Igor Matanović, que regresó de una lesión y otro de Derry Scherhant.

Stuttgart ha perdido dos de sus tres primeros partidos.

El Heidenheim inició de forma atroz contra el Dortmund. El defensor Leart Pacarada salió lesionado antes de que el delantero georgiano Budu Zivzivadze fuera expulsado por una dura entrada sobre Felix Nmecha.

Guirassy abrió el marcador a los 33 minutos con un cabezazo y llevó su cuenta a cuatro anotaciones en tres duelos. Maximilian Beier añadió otro antes del descanso.

Jakub Kaminski anotó en el 14to minuto del tiempo de descuento para que el Colonia empatara 3-3 en Wolfsburgo y arruinara las celebraciones del equipo local un día después del 80mo aniversario de su fundación.

Christian Eriksen, su nuevo fichaje, observó desde el banco de suplentes como anotaron tres goles en el tiempo de descuento. Isak Bergmann anotó para empatar 2-2 para el Colonia en el primer minuto del tiempo añadido.

El capitán del Wolfsburg, Maximilian Arnold, pensó que había anotado el tanto de la victoria con un brillante tiro libre ocho minutos después, pero Kaminski tuvo la última palabra para mantener al recién ascendido Colonia invicto desde su regreso a la máxima división.

El Hoffenheim logró una victoria por 4-2 de visita ante el Union Berlin con el berlinés Fisnik Asllani anotando dos veces contra su antiguo club.

Johan Bakayoko llevó al Leipzig a una victoria por 1-0 en Mainz.

El Bayern Múnich recibe más tarde al recién ascendido Hamburger SV.

