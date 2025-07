Guitarricadelafuente estrena versión de “Pipe Dream” con Troye Sivan

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Guitarricadelafuente quiere seguir viviendo el sueño de verano en su nueva versión de “Pipe Dream” con Troye Sivan.

El tema, originalmente incluido en su álbum “Spanish Leather”, tiene ahora una versión bilingüe gracias a la intervención del artista australiano. Ambos se conocieron hace un par de años en París en un desfile de modas de la casa española Loewe, tras esto Sivan invitó a Guitarrica a Londres para trabajar en una canción y así surgió “In My Room”, del álbum “Something To Give Each Other” de Sivan, además de una amistad que ha mantenido desde entonces.

La versión “midsummer pipe dream” es la invitación recíproca de Guitarrica, que acompaña a su álbum “Spanish Leather” lanzado en mayo. Guitarrica describe el tema como una ensoñación, un deseo carnal.

“Me acuerdo que estaba aquí en México, cuando le pasé la letra, como traduciéndolo para que lo entendiese, pues hay como muchas palabras que son muy difíciles de traducir al inglés como ‘capullito de alhelí’, cosas muy concretas que no se pueden traducir y creo que trajo su visión y su interpretación desde sí mismo y le suma mucho”, dijo.

Sus voces son armoniosas juntas, incluso pueden llegar a confundirse. Guitarrica acompañó la canción con un video filmado a la orilla del mar en la Costa Brava, en Cataluña.

“Queríamos que fuese un video sencillo y veraniego”, dijo. “De hecho, cuando escuchaba esta canción desde antes de que saliese el disco pensaba ‘sólo quiero que la gente escuche esa canción mientras se está yendo a la playa'”.

“Spanish Leather” tiene otros videos que llaman la atención, como el de “Full time papi”, que está cargado de homoerotismo.

“Creo que es una reivindicación como del compromiso, pero no el compromiso marital, el compromiso por lo que te apasiona. Es como el no tener miedo a darlo todo por alguien, ¿sabes? Pese a que no estés seguro de si va a durar para siempre”, dijo. “Si te estás enamorando, no tengas miedo entregarte por completo. Aunque ese amor tenga su fin”.

Guitarrica señaló que en “Spanish Leather” buscó librarse de artificios y mostrarse al natural. El título remite al cuero como un elemento vinculado a la artesanía, la herencia y el pasado en España. Lo considera una especie de relevo de su álbum anterior “La cantera”, que estaba lleno de folclore, exaltación de sus raíces y un poco de añoranza. Pero también tomó el cuero desde la sensualidad al tacto.

“Se presenta un proceso como de autodescubrimiento o maduración.

“Yo siento que siempre había tratado como la sensualidad en las canciones de antes, pero quizá no una forma como tan explícita y creo que era como el punto de partida de este disco”, señaló.

Sonoramente, “Spanish Leather” es más suave que su álbum debut “La cantera” y fluye unitariamente como un todo. Guitarrica dijo que su intención era algo más ligero y apto para disfrutar.

“Era como de alguna nostalgia por volver a hacer canciones que pudiese defender con la guitarra y la voz”, señaló. “No había tanta búsqueda como de una producción concreta, sino como dejarse llevar… Obedecer con mucho a lo que nacía, como desde y por el instinto, sabes, y no dejar reposar las ideas tanto, sino rendirse, como a la inmediatez del momento y de disfrutar la locura del presente”.

“Futuros amantes”, otro de los temas destacados del álbum, es para Guitarrica una especie de continuación de la historia de un joven de “La cantera” que sale de su pueblo rumbo a una gran ciudad para descubrir el mundo y descubrirse a sí mismo.

“Y para mí, el narrativo de la primera canción que ocurre es ‘Futuros amantes’, que es cuando llega a Madrid”, señaló.

Hablando de la capital española, Guitarrica está por presentarse por primera vez en concierto en el Movistar Arena el 17 de octubre.

“Estoy muy emocionado porque va a ser el concierto más grande que hayamos hecho hasta la fecha”, apuntó.

Ya ha pensado en el concepto que presentará para transformar sus canciones íntimas a un gran formato de arena.

“Que sea más expansivo y como que no estés viendo como a través de una vitrina”, señaló. “Sino que sea algo como interactivo y que te está invitando a participar”.

En noviembre, estará de gira por México presentándose en Guadalajara, Puebla, Monterrey y la capital.

A estos conciertos se suma su participación en el elenco de la película “La bola negra” de Javier Calvo y Javier Ambrossi, basada en una obra inconclusa de Federico García Lorca, en la que comparte créditos con Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas. Será su debut de actuación y cuenta la historia de tres hombres en diferentes épocas, unidos por la sensualidad, el dolor y el deseo.