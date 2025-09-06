Güler lidera a una Turquía que amenaza con meter en problemas a España

España se enfrentará el domingo en Konya a una Turquía, liderada por un Arda Güler en estado de gracia, que amenaza con obstaculizar el rumbo de La Roja al Mundial en el segundo partido de clasificación del grupo E.

Güler, estrella emergente del Real Madrid gracias a su talento y a la confianza que Xabi Alonso deposita en él, avisó el jueves a la selección española, vigente campeona de Europa, de lo que le espera en feudo otomano.

El mediapunta participó primero en los tres goles del combinado dirigido por el italiano Vincenzo Montella, que se impuso a Georgia por 3-2 en Tiflis.

"Jugaremos un partido crucial contra España. El ganador podría conseguir el primer puesto del grupo. Puede que España tenga más posesión que nosotros, pero queremos contrarrestarla con presión. Jugamos en casa y el ambiente será fantástico, y queremos aprovecharlo", declaró Güler este sábado en rueda de prensa previa al duelo.

El estadio de la localidad ubicada en la región de Anatolia cuenta con un aforo de 42.000 espectadores y se anuncia que estará lleno hasta la bandera ante España, que el jueves debutó en la clasificatoria con una victoria por 3-0 a Bulgaria en Sofía.

El joven madridista lidera a una nueva generación de futbolistas con los que Turquía quiere afianzarse en la primera categoría del fútbol europeo, como ya demostró en la pasada Eurocopa cuando se quedó cerca de las semifinales, y conseguir su tercer boleto a un campeonato del mundo, torneo en el que lleva ausente desde 2002.

"Tenemos un sueño y no como individuos, sino como selección nacional. Lo afrontaremos partido a partido. Nuestro mayor objetivo es llegar al Mundial", dijo Güler.

Los vencedores de los diferentes grupos se clasificarán de forma directa, mientras que las cuatro plazas restantes se determinarán a través de un playoff que se disputará en marzo de 2026.

Yamal, entre algodones

Turquía se medirá a una imponente España que con la generación liderada por Lamine Yamal sueña con conquistar su segundo mundial, después de que levantara el trofeo en 2010 en Sudáfrica.

La selección española, que se presenta como favorita para terminar primera de la llave, saldrá presumiblemente casi con la misma alineación respecto al once ante Bulgaria, pese a las molestias de Yamal en la espalda.

El atacante del Barcelona no se entrenó el viernes junto a sus compañeros, sino que se limitó a hacer ejercicios de recuperación en el gimnasio por molestias que, desde la federación, aseguran que no son graves.

Antes de que se marchara del terreno de juego en el 79, la aportación de Yamal también fue clave al estar implicado en los tres tantos de La Roja.

"No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal porque tiene mucho talento y va a hacer lo máximo para ponernos en dificultades mañana (domingo).

Pero nosotros también tenemos nuestras armas", afirmó Güler.

- "Nuestros estilos son diferentes" -

"Lamine y yo no jugamos en la misma posición, nuestros estilos son diferentes, así que no sería correcto compararnos. Pero él juega en el Barcelona y yo en el Real Madrid, así que entiendo que la gente trate de hacerlo. Le deseo lo mejor", aseveró.

La duda estará en si vuelve Dani Carvajal, tras más de un año de ausencia por una lesión en la rodilla, a la titularidad y si coloca en la punta de ataque a Ferran Torres por Mikel Oyarzabal, autor del primer gol de España contra Bulgaria.

Eso sí, De la Fuente seguramente mantenga su núcleo en el centro del campo con el barcelonista Pedri y los dos del Arsenal, Martín Zubimendia y Mikel Merino.

Además de Güler, la zaga española deberá frenar al delantero Kerem Akturkoglu, que marcó dos tantos a Georgia, pero también a Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz y Zeki Celik, principales bazas de Montella en el ataque.

