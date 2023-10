"No vine al Barça para perder este tipo de partidos ni para permitir que se abran estas brechas"

MADRID, 29 Oct. 2023 (Europa Press) -

El centrocampista del FC Barcelona Ilkay Gündogan ha confesado que le hubiese gustado ver "más enfado y decepción" en el vestuario tras la derrota en el Clásico ante el Real Madrid (1-2), y cree que es "parte del problema" y ha recalcado que no fichó por el conjunto azulgrana "para perder este tipo de partidos ni para permitir que se abran estas brechas".

"Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no me gustaría decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y de un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema", señaló tras el partido del Estadi Olímpic Lluís Companys.

Además, el alemán, autor del gol azulgrana en el Clásico, cree que esta apatía se "traslada al campo". "Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo. Hay que dar un paso muy grande en este aspecto, porque si no el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar", subrayó.

"No vine aquí para perder este tipo de partidos ni para permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia", concluyó.