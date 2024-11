Güntner confía a Michael Bauer la vicepresidencia global de Crecimiento y Éxito

FÜRSTENFELDBRUCK, Alemania--(BUSINESS WIRE)--nov. 4, 2024--

Güntner, referente mundial en tecnología de refrigeración e intercambio de calor, da la bienvenida a Michael Bauer como vicepresidente global de Crecimiento y Éxito. En este puesto, Bauer se encargará de supervisar la dirección estratégica del holding A-HEAT-Güntner Group, líder en tecnología de intercambio de calor, centrándose en mejorar las iniciativas de ventas, marketing y servicios para impulsar el crecimiento mundial y reforzar el impacto de la empresa dentro del sector de la refrigeración.

Michael Bauer, Global Vice President for Growth and Success (Photo: Business Wire)

“Michael Bauer y el Güntner Group tienen muchas cosas en común. Bauer es muy respetado en el sector mundial del intercambio de calor y hemos tenido el privilegio de trabajar con él durante décadas”, declaró Christian Weiser, director ejecutivo de A-HEAT. “Sabemos que es muy profesional y digno de confianza, por lo que no dudamos de que aportará a nuestros clientes y partes interesadas el valor agregado que buscamos”.

El nombramiento de Bauer se produce tras una brillante carrera de 38 años en la industria, durante la cual ha desempeñado funciones de liderazgo en varias de las empresas más destacadas del sector, como TROX GmbH, FläktGroup, Systemair, ebm-papst, BITZER y, más recientemente, Multi-Wing Group ApS. Su amplia experiencia abarca tanto la fabricación de sistemas como la de componentes, con una gran trayectoria en desarrollo empresarial, estrategias de ventas y liderazgo intercultural.

“Estoy encantado de formar parte de un equipo tan innovador y con visión de futuro, a muchos de los cuales tengo el placer de conocer desde hace años”, comentó Bauer. “Estoy deseando contribuir al crecimiento del A-HEAT Group y elevar nuestro impacto en la industria, así como impulsar un éxito aún mayor”.

La carrera internacional de Bauer también le ha proporcionado una perspectiva única, ya que ha vivido y trabajado en regiones clave como Estados Unidos, Singapur, Japón, China y, ahora, Oriente Medio. Esta experiencia global le permite dirigir con eficacia las iniciativas mundiales de A-HEAT, garantizando que la empresa siga satisfaciendo las necesidades cambiantes de un mercado dinámico y altamente competitivo.

Acerca de Güntner

Güntner es un líder mundial en la fabricación de componentes para equipos de refrigeración y aire acondicionado. Con más de 4000 empleados, oficinas en más de 50 países y seis plantas de fabricación en Europa, Asia y América, la empresa muestra una fuerte presencia en todos los mercados. Sus décadas de experiencia en el sector y la integración constante de las últimas tecnologías y resultados de investigación garantizan la calidad del más alto nivel de las soluciones Güntner. Desde alimentos frescos y temperaturas interiores confortables en edificios de oficinas hasta soluciones para centros de datos y producción de energía, Güntner desempeña un papel esencial en nuestra vida cotidiana.

