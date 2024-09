Gustavo Fernández gana a De la Puente y se cuelga el bronce en tenis paralímpico

El tenista argentino Gustavo Fernández (N.4) consiguió este sábado su primera medalla paralímpica, tras imponerse con claridad por 6-1 y 6-2 al español Martín de la Puente en el partido por el bronce individual masculino de los Juegos de París-2024.

La pista Philippe Chatrier de Roland Garros, con el techo cerrado por la lluvia de la capital francesa, disfrutó de la exhibición del paradeportista argentino, que tomó la delantera desde el inicio.

"Sinceramente, irreal el deseo que le tenía [a la medalla]", declaró Fernández a la AFP tras el partido. "Pero bueno, ese deseo a veces también te juega en contra, porque te saca de foco, de lo que importa, que es jugar al tenis", agregó.

No fue el caso este sábado. Jugando sobre las líneas, el argentino supo manejar a la perfección el juego de su rival, número 3 mundial, dándole muy poco margen de maniobra ante su gran tenis.

Pese a que desde las gradas la mayoría del apoyo se dirigía a De la Puente, con gritos de "¡vamos Martín!", Gustavo 'Lobito' Fernández mantuvo la cabeza fría, rompiéndole el servicio dos veces al español para colocarse con una ventaja de 4-0.

El tenista argentino, de 30 años, flaqueó en un solo juego pero sentenció la primera manga en su tercera bola de set.

El encuentro se desarrolló de manera similar en la segunda parte del partido. Fernández supo mantener el nivel, aunque De la Puente, de 25 años, se lo puso más complicado en ciertos momentos.

Apenas unos minutos después de que se cumpliera la hora de juego (5-2), el argentino sentenció el partido para convertirse, tras más de 10 años en la élite del tenis, en medallista paralímpico.

El viernes, de la Puente ganó un bronce en el torneo de dobles masculino, pero no pudo repetir resultado en esta ocasión.

"Ha sido un día duro, la verdad no voy a esconderlo. Gustavo ha hecho un gran partido y creo que yo no he estado a la altura", aseguró el español.

- Complicado camino a la medalla -

La victoria de De la Puente en dobles, junto a su compañero Daniel Caverzaschi, fue justamente uno de los puntos que Fernández tuvo que manejar en vistas al encuentro de este sábado.

"Inevitablemente, los pensamientos intrusivos aparecen, de decir no se me dará de vuelta, el miedo, la duda. Pero bueno, era cuestión de decir que son normales, aceptarlos", indicó el jugador argentino, que cuenta en su palmarés con cinco títulos de Grand Slam individuales, dos de ellos en Roland Garros.

Sin embargo, todo el trabajo de Fernández dio sus frutos, especialmente después de pasar una época muy complicada en su vida.

A mediados de 2023 estuvo a punto de perder la vida por una hemorragia tras una operación, una situación por la que desarrolló un fuerte trastorno de ansiedad y que puso en pausa durante unos meses su carrera deportiva.

De París, se lleva "el cariño de la gente", explicó. "Poder jugar con gente, estadios llenos y la gente involucrada y emocionada en los partidos fue algo único".

Además, "me saqué un pesito de poder darle esa parte al país de decir, mirá, traje la medalla que me pedían, por así decirlo", añadió sonriente.

hgs/dam/mcd

AFP