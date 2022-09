Guterres anticipa "un invierno de descontento" en el discurso inaugural de la Asamblea General de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lanzado en el arranque de la Asamblea General un llamamiento a la movilización de la comunidad internacional para atajar desde todos los frentes la cascada de desafíos actuales, en previsión de "un invierno de descontento a escala mundial".

"Necesitamos actuar en todos los √°mbitos", ha dicho Guterres, que teme los efectos del aumento del coste de la vida y la desigualdad, as√≠ como del cambio clim√°tico. "La poblaci√≥n est√° sufriendo y los m√°s vulnerables se llevan la peor parte", ha se√Īalado desde el atril.

El m√°ximo responsable de la ONU ha lamentado que, frente a retos "enormes y trascendentales", la comunidad internacional "no est√° preparada o no est√° dispuesta". Considera que no es momento de individualidades, ya que "no hay ning√ļn poder ni ning√ļn grupo que pueda, por s√≠ solo, dominar la situaci√≥n".

A su juicio, los conflictos y las emergencias humanitarias se están extendiendo "sin que se les preste atención", como lo demostraría el hecho de que el llamamiento de la ONU para atender emergencias humanitarias arrastra un déficit de 32.000 millones de dólares, "el mayor de la historia".

La guerra de ucrania

Guterres ha repasado en su discurso algunas de las crisis actuales, entre las que ha aludido a Ucrania. En este √°mbito, ha resaltado la importancia del acuerdo para la exportaci√≥n de cereales firmado entre Kiev y Mosc√ļ, en el que la ONU ejerci√≥ de mediadora. No fue un "milagro", sino un ejemplo de diplomacia.

"La guerra (en Ucrania) ha desencadenado una destrucción generalizada, con violaciones a gran escala del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos", ha dicho Guterres, que ve "extremadamente inquietantes" las informaciones que apuntan al hallazgo de fosas comunes en la localidad ucraniana de Izium tras la salida de las fuerzas rusas.

Los efectos colaterales del conflicto se extienden tambi√©n m√°s all√° de Ucrania, puesto que ha exacerbado la "crisis mundial del coste de la vida", seg√ļn el ex primer ministro portugu√©s.

En este sentido, ha recordado que unos 94 países en los que viven 1.600 millones de personas se enfrentan a "una tormenta perfecta" en la que se entremezcla la subida de los precios de los alimentos y de la energía, la "aplastante" carga de la deuda y la falta de acceso a nuevos fondos.