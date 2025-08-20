Guterres aplaude los esfuerzos liderados por EEUU para una solución pacífica en Ucrania

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido los esfuerzos encabezados por Estados Unidos, citando a su presidente, Donald Trump, en aras de encontrar una solución pacífica al conflicto en Ucrania, tras las conversaciones del mandatario con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos en la víspera, y con el presidente ruso, Vladimir Putin, la semana pasada.

“El secretario general acoge con gran satisfacción los recientes esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos y el presidente Trump, centrados en lograr una solución pacífica en Ucrania. Y, obviamente, las conversaciones de ayer en Washington fueron el centro de ese esfuerzo”, ha declarado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Así, ha incidido en la necesidad de que “todas” las partes participen “activamente en lo que deseamos que sea un diálogo inclusivo para mantener el importante impulso generado para lograr un alto el fuego inmediato y una paz sostenible en Ucrania”.

Preguntado por el despliegue en territorio ucraniano de una misión de paz de Naciones Unidas o de otros países, como es el caso de Kenia en Haití, Dujarric ha reiterado que el representante de la ONU “está dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo significativo para poner fin” a este conflicto, mientras que ha afirmado que está en manos de las partes implicadas “elegir qué herramientas” solicitar.

“Los Estados miembros que se sentaron a la mesa ayer en Washington, así como la Federación Rusa y otros implicados conocen perfectamente las diversas herramientas que ofrece la comunidad internacional, en particular el sistema de la ONU, para ayudar a mantener la paz. Dependerá de ellos elegir qué herramientas”, ha zanjado.

“. Y, como dije, estamos dispuestos a ayudar.