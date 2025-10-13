Guterres celebra la liberación de los rehenes y espera que el fin de la "pesadilla" en Gaza esté más cerca

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido la liberación de 20 rehenes en manos de Hamás y confía en que todas las partes cumplan los "compromisos" fijados en el acuerdo de paz "para terminar con la pesadilla en Gaza".

En este sentido, Guterres se ha mostrado en redes sociales "aliviado" con que esos 20 rehenes hayan "recuperado su libertad" y puedan reunirse con sus familias "después del inmenso sufrimiento" que comenzó el 7 de octubre de 2023. Ahora, espera que Hamás también entregue los restos mortales de otros 28 rehenes.

"Insto a todas las partes a aprovechar este impulso y a cumplir sus compromisos", ha dicho Guterres, que ha ofrecido el apoyo de la ONU para pasar página del conflicto y "aliviar el sufrimiento" de los civiles gazatíes.

El máximo responsable de Naciones Unidas participará junto a más de una veintena de líderes internacionales en la cumbre de paz organizada este lunes en Sharm el Sheij (Egipto).