Guterres condena detención de personal de la ONU por parte de hutíes en Yemen

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el domingo su indignación por la detención de trabajadores de las Naciones Unidas en Yemen por parte de rebeldes hutíes y exigió su liberación inmediata e incondicional.

"Condeno enérgicamente las detenciones arbitrarias, el 31 de agosto, de al menos 11 funcionarios de las Naciones Unidas por parte de las autoridades de facto hutíes en Yemen en zonas bajo su control", declaró en un comunicado.

"Condeno además el allanamiento forzoso a las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos, la confiscación de bienes de la ONU y los intentos de ingresar a otras instalaciones de la ONU en Saná", agregó.

