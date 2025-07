Guterres condena las acciones "unilaterales" que socavan la solución de dos Estados en la cumbre sobre Palestina

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este lunes durante la cumbre internacional sobre Palestina copatrocinada por París y Riad que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York que las "acciones unilaterales" que socavan la solución de dos Estados son "inaceptables". "Seamos claros: la anexión progresiva de la Cisjordania ocupada es ilegal. Debe cesar. La destrucción generalizada de Gaza es intolerable", ha sentenciado, agregando que no son "hechos aislados" sino que "forman parte de una realidad sistémica que está desmantelando los cimientos de paz en Oriente Próximo". El secretario general de la ONU ha reiterado que "nada puede justificar los horribles atentados terroristas del 7 de octubre perpetrados" por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ni la toma de rehenes por parte de la milicia palestina. De la misma forma, ha dicho que "nada puede justificar la destrucción de Gaza", la "inanición" del pueblo palestino, así como "la matanza de decenas de miles de civiles, la creciente fragmentación de los territorios palestinos ocupados, la expansión de los asentamientos, el aumento de la violencia de los colonos" o "la demolición de viviendas y el desplazamiento forzoso". Esto incluye la moción no vinculante aprobada por el Parlamento de Israel la pasada semana pidiendo la anexión de Cisjordania y calificada por el Ministerio de Exteriores palestino como "una nueva declaración de guerra contra el pueblo palestino". Por ello, ha catalogado de oportunidad "excepcional" la conferencia. "Debemos asegurarnos de que no se convierta en un ejercicio más de retórica bienintencionada. Puede y debe servir como un punto de inflexión decisivo que catalice un progreso irreversible hacia el fin de la ocupación y la realización de nuestra aspiración compartida de una solución viable de dos Estados", ha resaltado. La cumbre iba a celebrarse a mediados de junio, si bien tuvo que suspenderse por cuestiones "logísticas y de seguridad" ante el cruce de ataques entre Israel e Irán. El presidente francés, Emmanuel Macron, tenía previsto reconocer el Estado de Palestina durante el evento, un paso que dará finalmente en septiembre.