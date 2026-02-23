Guterres denuncia en Ginebra la amenaza mundial a los derechos humanos

GINEBRA, 23 feb (Reuters)

Los derechos humanos están siendo atacados en todo el mundo, advirtió el lunes el secretario general de las Naciones Unidas, señalando los abusos generalizados del derecho internacional y el devastador sufrimiento de la población civil en los conflictos de Sudán, Gaza y Ucrania.

"El imperio de la ley está siendo superado por el imperio de la fuerza", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso inaugural del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

"En todo el mundo, los derechos humanos están reprimiéndose de forma deliberada, estratégica y, en ocasiones, orgullosa", añadió. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Ludwig Burger; edición en español de María Bayarri Cárdenas)